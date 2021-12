Sarà un sabato al limite del possibile quando Roberto Cazzaniga a Verissimo racconterà la sua storia. Il pallavolista italiano, noto per i suoi successi sportivi, ma ultimamente è balzato agli onori della cronaca perché vittima di una truffa sentimentale orchestrata da Valeria Satta, una donna che per 15 anni si è finta la modella Alessandra Ambrosio tenendolo al cappio.

In questi anni passati ‘insieme’ senza mai vedersi, la Satta è riuscita a farsi dare una cifra enorme, circa 700 mila euro, da Roberto Cazzaniga che è riuscito ad uscire da questo tunnel grazie agli amici e colleghi ma, soprattutto, al programma Le Iene che ha raccontato la storia di questa truffa sentimentale online e ha poi mostrato un servizio su come la donna (che le Iene hanno raggiunto) abbia ripetuto lo stesso schema anche con un altro uomo ma con una differenza, nel secondo caso lei era davvero innamorata.

Le Iene hanno ricostruito il caso mettendo Roberto Cazzaniga davanti al caso e lasciandolo senza parole e in lacrime mentre in tv scorrevano le immagini che, pezzo dopo pezzo, raccontavano della truffa subita. Sabato Roberto Cazzaniga a Verissimo proverà a raccontare la sua storia, la stessa che qualche tempo fa raccontava proprio Pamela Prati che si era invaghita di un uomo che non è mai esistito finendo anche lei, almeno secondo il suo racconto, vittima di una truffa sentimentale.

La showgirl sarda ha ammesso di essersi commossa seguendo la sua storia e adesso lo stesso salotto che l’ha ospitata dopo il caso Mark Caltagirone, sabato sarà location di un’altra storia molto simile colpendo una platea di pubblico ben diversa da quella de Le Iene, come reagiranno gli spettatori?