Un perfetto mix di eleganza e funzionalità quello dello smartwatch Amazfit GTR (con cassa da 47mm), disponibile oggi 7 dicembre in super offerta su Amazon al costo di 89,99 euro (invece di 129,99 euro di listino), con uno stile in acciaio inossidabile. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la sua disponibilità è immediata e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Natale ormai è alle porte e questo potrebbe essere un regalo ideale per il polso di un uomo. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche di questo fantastico orologio intelligente dell’azienda cinese.

Offerta Amazfit Xiaomi Huami GTR, Smartwatch Men's, White, 47mm Delicato ed elegante, con retro dal design classico

Ampio display AMOLED di qualità Retina con eleganti quadranti....

Questo bellissimo, elegante e delicato Amazfit GTR presenta un design alla moda ed un display AMOLED a colori da 326ppi di qualità retina da 1,39 pollici con quadranti raffinati. Il device regala, inoltre, un’esperienza visiva eccezionale e ancora più confortevole. L’orologio è impermeabile fino ad una profondità di 50 metri ed è paragonabile ai classici wererable di fascia alta, dunque non c’è da preoccuparsi se si sceglie di indossarlo nella vita quotidiana oppure durante una rilassante nuotata. Amazfit GTR offre 12 modalità sportive, tra cui quelle quotidiane come camminare, correre o nuotare, arrampicare e sciare, ciclismo all’aperto o indoor, e tante altre ancora.

L’orologio è dotato di molte funzioni, come l’activity tracker (Contapassi, Calorie, Distanza), il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, il saturimetro, il misuratore della pressione sanguigna, la sveglia, il cronometro, le notifiche di chiamata, SMS e messaggi APP (quelli ricevuti dalle più usate app IM, come WhatsAPP, Facebook, Messenger e Instagram), i promemoria per la sedentarietà, l’opzione trova telefono, etc. Il prodotto integra una batteria davvero rivoluzionaria, dalla di 24 giorni. Insomma, non fatevi scappare questa incredibile offerta, con disponibilità su Amazon al costo di 89,99 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com