Natale è ormai alle porte e tutti siamo già alla ricerca dei regali da fare. Qualora foste sulle tracce di uno smartphone del marchio Samsung, ma non sapete su quale modello orientarvi, vi indichiamo l’imperdibile offerta su Amazon relativa al Samsung Galaxy S20 FE (versione italiana) da 128GB ed in versione 4G Qualcomm. Questo fantastico smartphone, nella colorazione Navy Blue, è disponibile al prezzo di 399,00 euro (invece di 669,00 euro di listino). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e non sono previsti costi aggiuntivi.

Il design del Samsung Galaxy S20 FE attira l’attenzione, grazie anche all’elegante parte posteriore realizzata in policarbonato rinforzato, che va ad aggiungere carattere e stile al device. Il telefono sfoggia un display FHD+ Infinity-O da 6,5 pollici che, insieme alla frequenza di aggiornamento a 120Hz, offre un’esperienza di gioco reattiva e scorrevole. Il comparto fotografico? Potete trovare lo scatto perfetto con un unico tocco. Il dispositivo presenta tre fotocamere posteriori, di cui la principale da 12MP, un’ultra-grandangolare da 12MP ed una fotocamera teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32MP. Inoltre, con lo Space Zoom 30x, si ha la possibilità di scattare un primo piano sulla scena anche da lontano e con la modalità ‘Scatto Singolo’ si possono ottenere più immagini e video grazie all’avanzata intelligenza artificiale (con uno scatto si ottengono fino a 10 foto e 4 video).

Il Samsung Galaxy S20 FE, in offerta su Amazon al costo di 399.00 euro, garantisce una connessione LTE fino a 2,0 Gbps assicurando ottime velocità dati, mentre con il Wi-Fi 6 potrete connettervi in totale sicurezza e con bassa latenza, anche se il luogo in cui vi trovate è molto affollato. Quanto all’autonomia non c’è da preoccuparsi, perché la batteria da 4.500mAh (capacità tipica) vi accompagnerà per tutte le ore di cui avrete bisogno.