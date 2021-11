Col finale di Versailles 2 su La7 va in onda l’ultimo atto della seconda stagione del costoso e ambizioso period drama francese di Canal+, ma inizia anche il terzo: la programmazione prosegue infatti, senza soluzione di continuità, con il primo episodio della stagione finale.

Il finale di Versailles 2 va in onda su La7 il 27 novembre, in prima serata e in prima visione in chiaro a partire dalle 21.15, subito dopo il talk show In Onda. A seguire, il primo episodio della terza stagione, che La7 continuerà a trasmettere ogni sabato in prima serata fino al 18 dicembre.

Ecco le trame del finale di Versailles 2, coi due episodi conclusivi – il nono e il decimo – in cui trova la sua conclusione la trama del cosiddetto Affare dei Veleni, che ha dominato l’intera stagione.

Dubitando dei suoi poteri divini di re, Luigi consulta la pia Madame Scarron, mentre un’ex amante respinta riunisce forze oscure per riconquistare il suo affetto.

Luigi e Filippo affrontano un nemico ma i traditori reagiscono. Anche in catene, la velenosa Madame Agathe minaccia il re.

Subito dopo il finale di Versailles 2 parte il terzo ed ultimo capitolo del period drama ambientato alla corte di Re Luigi XIV, con quest’ultimo che accoglie nella sua maestosa dimora l’imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I d’Asburgo. Ecco la trama del primo episodio in onda dalle 23:15.

Luigi accoglie Leopoldo, l’imperatore vinto del Sacro Impero, a Versailles. Filippo, vincitore della guerra, fu incaricato di selezionare i prigionieri per deportarli nelle colonie.

Sia il finale di Versailles 2 che le intere prime due stagioni sono disponibili in streaming sul sito de La7. Inoltre la serie è nel catalogo di Netflix, che l’ha distribuita in anteprima esclusiva per l’Italia nel 2018.