Dai karaoke al talent show Amici di Maria De Filippi, poi la partecipazione al Festival di Sanremo. Einar tra coloro che, dopo aver vinto la competizione dei Giovani, hanno avuto accesso alla categoria dei Campioni. con lui sul palco i Big della musica italiana e il compagno Mahmood che quell’anno con lui vinse la categoria delle Nuove Proposte.

Ma mentre Mahmood trionfò tra i Big con la canzone Soldi, per Einar quel Sanremo non fu piacevole allo stesso modo. Oggi condivide una riflessione a cuore aperto sui social e si racconta, dopo un periodo di pausa in cui ha chiuso ogni rapporto con il mondo esterno.

Forse adesso è pronto a ripartire, dalla musica.

“Era tutto perfetto, come nei film: io nel posto giusto nel momento giusto. Da cantare nei karaoke a ritrovarmi ad essere un concorrente di Amici 2017. Grazie al programma e all’affetto delle persone, avevo capito che dentro di me c’era qualcosa che poteva davvero valere”, ricorda il cantante sui suoi esordi che assomigliano a sogni mutati in realtà tangibile.

“Una volta uscito dal programma il successo era pronto ad investirmi: un contratto discografico, concerti, instore, eventi importanti fino a Sanremo Giovani, arrivare a vincerlo ed accedere al grande palco di Sanremo Big“, sottolinea a proposito di quel periodo felice.

Poi si rivolge ai suoi sostenitori e condivide esperienze di vita reale: “Fidatevi era tutto stupendo: ho conosciuto alcuni tra i più grandi artisti della musica e della televisione italiana, cosa che non avrei mai pensato di poter raggiungere. Alcuni di loro mi hanno proprio lasciato qualcosa di bello e grande nel cuore”.

Ma il buio era in agguato. Per quanto dall’esterno possa sembrare tutto perfetto, per Einar non era così. Non era sereno e sentiva che stava vivendo qualcosa che non lo rendeva così felice in fondo fondo.

“Ma per quanto potesse sembrare tutto perfetto, dentro di me sentivo che c’era qualcosa di sbagliato. Qualcosa non mi tornava e non ero sereno. Tutto si susseguiva ad una velocità supersonica, venivo proiettato in situazioni importantissime dove sbagliare era quasi impensabile”, le sue parole.

Ma Amici non c’entra e non ha colpe, anzi ha solo meriti. Se Einar ha imparato a gestire l’ansia da palcoscenico lo deve innanzitutto al talent show di Maria De Filippi.



“Per quanto un programma come Amici mi avesse insegnato a gestire parecchie ansie, la pressione psicologica era comunque tanta per uno come me, che aveva zero gavetta sulle spalle.

Ho sempre pensato che fare esperienze diverse nella vita sia molto importante, così come lo è sbagliare, perché sbagliando capisci bene chi sei e cosa vuoi veramente nella vita. Ti aiuta anche a capire e a scegliere le persone di cui fidarsi”, prosegue l’artista nel suo post su Instagram.

Ma non è mai riuscito a godere pienamente delle sue esperienze. Avrebbe voluto fermarsi ad assaporare il momento o solo a riflettere su ciò che stava costruendo.

“Per questo motivo tutte le cose che mi succedevano non me le sono mai godute a pieno.

Quanto avrei voluto avere la possibilità di potermi fermare anche solo per un secondo per potermi dire: “Cavolo Einar guarda cosa stai facendo! Ma ti rendi conto?””, spiega.

E non è ancora tutto. Condivide a questo punto i suoi sentimenti e le sensazioni. Si sentiva perso e ha capito che doveva fermarsi.

“Mi sentivo vuoto, perso. Da lì ho capito e deciso che dovevo avere la possibilità e il tempo di poter essere sincero e vero prima di tutto con me stesso. Per questo motivo ho deciso di chiudere tutto. In tutto ciò arrivò la pandemia”.

Adesso forse è giunto per lui il momento di ricominciare.