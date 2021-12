Esce a gennaio Instinto di Einar, il uovo album di inediti del cantante noto per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi.

Ad annunciarlo ai fan è lo stesso Einar che oggi sui social ha condiviso le prime anticipazioni sul progetto, inclusa la data di uscita precisa e la copertina. Instinto di Einar uscirà il 14 gennaio 2022.

“Il vostro affetto in questi giorni mi ha colpito davvero, per questo ho deciso di farvi un regalo.INSTINTO il mio nuovo album uscirà il 14 gennaio”, scrive il cantante sui social che anticipa anche i contenuti del progetto. Cosa i fan troveranno nelle tracce del disco è molto facile, e complicato al tempo stesso: tutto se stesso.

“Ci troverete tutto di me: ricordi, emozioni, fantasie. Mesi di attesa fatte di gioie, lacrime e tanta speranza concentrate in canzoni nuove dove mi rivedo in tutto e per tutto. Vi sorprenderà credetemi”, le sue parole ai seguaci che da sempre lo supportano in modo attivo.

L’annuncio del disco arriva qualche giorno dopo l’essere risultato positivo al covid-19. Einar, infatti, solo qualche giorno fa, ha scritto di aver contratto il Coronavirus ma, a parte qualche linea di febbre, le sue condizioni di salute non hanno mai destato preoccupazione. A causa della quarantena obbligatoria ha però dovuto sospendere gli appuntamenti promozionali in programma per il singolo Caligine, in radio da qualche giorno.

“Ciao a tutti. Sfortunatamente in questi giorni sono risultato positivo al covid ma non preoccupatevi, a parte qualche linea di febbre sto bene. Visto che sono in quarantena purtroppo dovrò rimandare alcune attività previste per la promozione di Caligine. Spero di tornare il prima possibile, più in forma che mai. Un abbraccio a distanza”, aveva scritto dispiaciuto di essere costretto a rinunciare alla promozione del singolo che segna il suo ritorno in radio e nel mercato discografico dopo un periodo di pausa.