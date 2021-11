Tra le offerte più interessanti troviamo anche album autografati per il Black Friday 2021, un’occasione a tiratura limitata con la quale è possibile ricevere l’album del nostro artista preferito con il suo autografo a un prezzo speciale.

Ultimo – Solo (2021)

Solo è il nuovo album di Ultimo, fresco di stampa dal momento che è uscito nell’ottobre 2021. 17 tracce seguono il successo di Colpa Delle Favole e il disco esce appena in tempo prima del grande tour del cantautore negli stadi programmato per il 2022.

Ernia – Gemelli Ascendente Milano (2021)

Gemelli Ascendente Milano è l’evoluzione naturale di Gemelli, terzo disco del rapper con l’aggiunta di 6 inediti ai quali partecipano Sfera Ebbasta e i Pinguini Tattici Nucleari. L’intero apparato del disco è pieno di collaborazioni, da Madame a Carl Brave, da Fabri Fibra a Luchè.

Cesare Cremonini – Cremonini 2C2C The Best Of (2019)

Per il Black Friday 2021 è disponibile anche la versione autografata di Cremonini 2C2C The Best Of (2019) nell’edizione con 5 vinili autografati che includono i 6 inediti e due volumi del Best Of. L’edizione autografata di Cremonini 2C2C The Best Of è un’esclusiva Amazon.

Sottotono – Originali (2021)

Originali è il disco che ha segnato il ritorno dei Sottotono dopo 20 anni di silenzio dopo … In Teoria (2001). Anticipato dal singolo Mastroianni, il disco ha rivisto insieme il vocalist Tormento e il producer Big Fish, fino ad oggi impegnati in collaborazioni e progetti solisti.

Giordana Angi – Mi Muovo (2021)

Mi Muovo è il nuovo album di Giordana Angi che contiene anche un duetto con Loredana Bertè nella traccia Tuttapposto. La ex stella di Amici ha esplorato la sua dimensione più personale e la sua passione per il rock.

Emma Marrone – Fortuna (2019)

Fortuna è il sesto e ultimo disco di Emma Marrone, uscito nel 2019 ma ancora titolare di grandi numeri, oggi tra gli album autografati per il Black Friday 2021 di Amazon.

