Dai loro account social gli artisti celebrano il 25 novembre per ricordare e rispettare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La data è stata stabilita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione per estirpare per sempre la violenza contro le donne in ogni sua forma. La ricorrenza nasce a seguito dell’uccisione delle sorelle Mirabal il 25 novembre 1960, attiviste, su decisione del dittatore della Repubblica Dominicana Rafael Leónidas Trujillo.

Oggi gli artisti si riversano sui social per sensibilizzare i loro follower in questa giornata importante. Ermal Meta scrive nelle storie di Instagram:

“Quelli non sono fiori blu, sono piccole mappe di dolore e di silenzio. Non sono tatuaggi, sono marchi. Quelli non sono sfortuna, non sono un merito e nemmeno un demerito. Quelli non appartengono. Quelli non sono fiori blu, sono lividi e non dovrebbero essere lì”.

Gigi D’Alessio twitta un nastro rosso e aggiunge: “Non è un uomo chi va violenza su una donna. Le donne ci mettono al mondo, vanno protette e amate ogni giorno. Oggi e sempre: no alla violenza sulle donne”. Segue Francesca Michielin che ricorda che la violenza sulle donne “è un problema cronico e radicato che riguarda tutti”:

Parole piene di rabbia e giudizio quelle di Alessandra Amoroso, che nelle storie Instagram cita una massima di Isaac Asimov: “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”, per poi aggiungere: “Non numeri ma figlie, mamme, nonne, sorelle, compagne, mogli, colleghe, amiche, vicine di casa, cittadine”.

Laura Pausini scrive un perentorio “stop”. I Modà ricordano: “Una donna non dovrebbe mai doversi difendere da chi ama, non dovrebbe mai doversi difendere da nessuno”. Emma Marrone ricorda lo spot contro la violenza di genere e ricorda l’importanza di chiamare il 1522. “Vorrei che fosse sempre”, scrive Levante.

I post con cui gli artisti celebrano il 25 novembre si moltiplicano ogni minuto, un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei follower su un tema purtroppo ancora attuale.

