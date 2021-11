Peacock ha appena regalato ai fan un’occhiata al reboot di Willy il Principe di Bel Air e in poco tempo è stato subito delirio. Quello che andrà in scena nel 2022 potrebbe essere il miglior reboot mai realizzato perché di sicuro non deluderà i fan e saprà irretire il pubblico senza il rischio di cadere nella trappola del già visto o del trito e ritrito. Quello di usare la famosa serie con Will Smith è solo un pretesto per regalare a quella storia un altro punto di vista, forse quello che negli anni ’90 non era possibile.

Il teaser del reboot di Willy Il Principe di Bel Air regala al pubblico quella che possiamo definire la sigla di quella che sarà la storia dell’erede della sitcom di Will Smith. Prodotto da Peacock e dai Westbrook Studios di Fresh Prince, la serie segue Will nel suo viaggio dalle strade di Philadelphia alle colline di Bel-Air ma con quella che è stata già definita una svolta drammatica.

Lo stesso team creativo ha suggerito che questo sforzo cercherà di affrontare temi e prospettive che era impossibile approfondire al tempo di esecuzione dello spettacolo originale e questo rischia di creare una frattura con tutti coloro che chiedevano un reboot che riportasse indietro le atmosfere goliardiche (non sempre in realtà) e i colori della serie originale.

Jabari Banks vestirà i panni di Will nel nuovo spettacolo e il primo teaser del reboot di Willy Il Principe di Bel Air non fa che confermarlo svelando già il suo vero volto. Gli showrunner TJ Brady e Rasheed Newson spiegano che la vita di Will è sconvolta per l’addio a West Philly e l’arrivo a Bel-Air con le sue ville recintate e la ricchezza ma con problemi e temi che verranno affrontati e sviscerati in modo totalmente diverso.

Nello show troveremo anche Cassandra Freeman, la nuova Vivian Banks; Olly Sholotan in quelli di Carlton Banks; Coco Jones in quelli di Hilary Banks; Akira Akbar sarà Ashley Banks; Jimmy Akingbola sarà Geoffrey; Jordan L. Jones porterà sullo schermo DJ “Jazz” Jeff; Simone Joy Jones sarà Lisa.