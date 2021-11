Honor 50 Lite è ufficialmente pronto a fare il suo ingresso sul mercato anche in Italia. Ricordiamo che nel nostro Paese, già da una settimana o poco più, è disponibile la versione base dell’ultimo prodotto Honor con super prestazioni fotografiche, design alla moda ed un’esperienza visiva immersiva. Per chi ancora non lo conoscesse, andiamo a vedere insieme quali sono le principali caratteristiche del modello Lite.

Iniziamo col dire che Honor 50 Lite sfoggia un display True Color da 6,67 pollici FullView DCI-P3, dotato di cornici sottili (di soli 1,05mm) pari ad un rapporto tra schermo e corpo del 94,4%. La batteria ha una capacità di 4.300mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66W (occorrono 39 minuti per una ricarica completa e 10 minuti per il 40%). Quanto al comporta fotografico, questo fantastico smartphone del produttore cinese presenta ben quattro fotocamere: un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP (con FOV di 106°), uno anteriore da 16MP ed uno macro da 2MP per la profondità. Il dispositivo include 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le altre informazioni tecniche, Honor 50 Lite, che ricordiamo pronto al debutto anche in Italia, può contare sul sistema operativo Android 11 con i servizi Google (GMS). Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 662 ed impiega le connettività 4G, WiFi 802.11ac, Bluetotth 5.0 e NFC. I colori disponibili della scocca sono Deep Sea Blue e Midnight Black. Ricordiamo che questo prodotto sarà disponibile in pre-ordine andando sul sito ufficiale a partire da venerdì 26 novembre, fino al 3 dicembre 2021, al prezzo di 299,90 euro. Dal 3 dicembre in poi, si potrà procedere all’acquisto anche sull’e-commerce Amazon e i negozi fisici di TIM e WindTre. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

