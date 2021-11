Potete comprare Honor 50 Lite (di cui vi avevamo parlato in questo articolo) anche subito sul sito ufficiale della divisione italiana (raggiungile da questo indirizzo). Il device presenta un design minimal e molto semplicistico, ed integra uno schermo FullView da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. A bordo troviamo la connettività 4G LTE, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.0 e l’NFC per i pagamenti contactless.

Honor 50 Lite monta una fotocamera principale quadrupla con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP (con FOV di 106°) ed uno macro da 2MP. Honor 50 Lite integra anche una batteria da 4300mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 66W ed il sistema operativo Android 11, con supporto ai servizi Google. Il device vi piace e volete subito finalizzare l’acquisto? Come vi dicevamo in apertura, potete trovarlo da oggi, venerdì 26 novembre (che è anche il giorno del Black Friday 2021) sul sito ufficiale della divisione italiana nelle colorazioni Deep Sea Blue e Midnight Black, al prezzo di 299,90 euro. A partire dal 3 dicembre, Honor 50 Lite sarà disponibile anche su Amazon e presso gli operatori telefonici TIM e WindTre.

Il fatto che il dispositivo integri i servizi Google rappresenterà per molti, senz’altro, un incentivo determinante per il suo acquisto (al contrario, si è un po’ restii nel comprare prodotti senza i Google Mobile Services, convinti di non trovare tutte le applicazioni necessarie ed avere, in qualche modo, delle restrizioni (cosa che si rileverebbe parecchio scomoda coniderando che si sta acquistando un dispositivo nuovo, anche se sappiamo che i servizi Google sono degnamente sostituiti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

