Honor 50 Lite dovrebbe far parte della serie degli Honor 50, pronti ad arrivare in Europa alla fine del mese. Come riportato dal portale ‘winfuture.de‘, parliamo di uno smartphone che ricorda molto il Huawei Nova 8i, sia dal punto di vista del design che del comparto hardware. Honor 50 Lite dovrebbe presentare uno schermo LCD da 6.67 pollici con risoluzione FullHD+ ed un foro collocato in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera frontale da 16MP per i selfie.

Il telefono dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 662 di casa Qualcomm, con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera posteriore avrà un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità, sempre da 2MP. A bordo di Honor 50 Lite non mancheranno il lettore di impronte digitali collocato sul versante laterale della scocca, il Bluetooth 5.0 e l’NFC, oltre che ad una batteria da 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperCharge (un bagaglio di tutto rispetto, come potete vedere). Il device arriverà sul mercato con Android 11 ed interfaccia proprietaria Magic UI 5.0 e servizi Google (come, del resto, tutti gli altri componenti della linea Honor 50).

Sicuramente questa sarà l’arma in più di Honor 50 Lite, che gli permetterà di rivolgere su di sé l’attenzione di chi vorrà acquistare un dispositivo di fascia media con un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo (non capita tutti i giorni di poter acquistare un telefono con una dotazione hardware ad un prezzo così moderato). A questo punto non resta che capire quanti soldi serviranno per portarselo a casa non appena disponibile (si parla di una cifra intorno ai 300 euro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.