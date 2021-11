DESHEDUS a We Have a Dream del 26.10.21

DESHEDUS live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso dell’8.11.21

Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato.

Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

I Deshedus, ad esempio, mi hanno colpito per la loro forza innovatrice, che li ha portati a fare per la prima volta nel mondo un cineconcerto olografico. Poi hanno pubblicato il loro album di debutto, “Il brigante”, in vinile.

Così, dopo averli conosciuti nel collegamento in diretta a WE HAVE A DREAM mi sono incuriosito di vederli live e ho proposto loro di venire al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Goditi i due video integrali, quello di WE HAVE A DREAM e del Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ed ecco la bio che mi hanno mandato i DESHEDUS:

DESHEDUS

Band Progressive Rock nata nell’autunno 2018

formata da:

Alessio Mieli – Voce, Chitarra, Piano

Gabriele Foti – Chitarra Basso

Federico Rondolini – Chitarra Conduttrice

Federico Pefumi – Batteria e percussioni

Una delle prime esibizioni è stata a Verona nel locale “Giardino del Lugagnano”. La band ha avuto l’onore di aprire un concerto del famoso gruppo musicale “Il rovescio della medaglia” ed ha avuto un buon successo in quanto il pubblico si è dimostrato caloroso alla fine dello spettacolo. Inoltre alcuni degli spettatori hanno richiesto il vinile e il gestore del locale ha invitato il gruppo a suonare nuovamente.

Nel giugno 2019 la band si è esibita nella semifinale di Sanremo Rock piazzandosi in 18esima posizione vincendo 2 premi:

– Premio AVI Associazione Vinile Italiana “Rigorosamente Vinile”

– Premio ET inserimento nella compilation ufficiale di Sanremo Rock “Emersione” con il brano “Il Matto”

Il mese successivo si sono esibiti alla Festa della Birra di Fontigo in apertura ad Arianna Antinori con un riscontro molto positivo

Una data si è svolta a Mentana, luogo nativo della band, in occasione della festa del Palio di S.Nicola. La serata ha avuto un grande successo date le 3000 persone presenti nella piazza, è stato anche richiesto il bis. Inoltre a fine concerto il pubblico si è avvicinato al gruppo chiedendo foto e esprimendo pareri positivi sull’esibizione.

Una delle ultime esibizioni si è svolta a Monterotondo, data che coincideva con l’uscita dell’EP in vinile “DESHEDUS”. Anche questo spettacolo ha avuto un ottimo successo:

grande vendita (50 vinili) e pubblico che aumentava sempre di più. Anche in questa occasione è stato richiesto il bis con tanto di autografi e foto.

Club 55 Milano 21/09/2019, il gruppo riceve la targa “Vinile giovani” padrocinata da:

– AVI Associazione Vinile Italiana

– Warner Chappell Music

– Forward Studios

per l’iniziativa di Mauro Paoluzzi e Massimo Scarparo “OLD SCHOOL”

L’ultimo concerto è stato al Rock n’ roll di Milano in diretta Radio con 500.000 ascoltatori

Sucessivamente una presentazione del video COUNTDOWN a Lecce e Milano con un gran successo per il tema dell’ambiente

Nel Gennaio 2020 hanno presentato il video sul tema del femminicidio a Villa Litta (MI) durante la presentazione di un libro riguardante lo stesso argomento della scrittrice Ketty Carraffa, con il nuovo pezzo “VIOLA”

Il 12 Marzo 2020 hanno pubblicato il video del primo singolo COUNTDOWN ottenendo quasi 200.000 visualizzazioni (ancora in crescita) su Facebook in soli 6 giorni.

Link al video.

Il 25 Marzo 2020 hanno pubblicato il video secondo singolo CODICE ROSSO ottenendo 300.000 visualizzazioni (ancora in crescita) su Facebook in soli 10 giorni.

Link al video.

Il 29 Agosto a Cinecittà World i Deshedus portano per la prima volta nel mondo un cineconcerto olografico con il loro concept album “Il Brigante”

Con l’occasione è uscito in vinile l’omonimo concept album “Il Brigante”, un disco denso di temi significativi che unisce l’essenza del progressive rock anni ’70 a temi attualissimi della società moderna come l’ambiente, il femminicidio e la precarietà del futuro.

A Settembre a Sanremo Rock si aggiudicano il Premio AVI – Associazione Vinile Italiana per essere stati i primi al mondo a ideare un cineconcerto olografico