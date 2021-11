CARAVAGGIO

Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie. Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale. Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

Ecco le bio che hanno inviato gli artisti che ho proposto oggi:

CARAVAGGIO

Caravaggio è Andrea Gregori. La sua carriera inizia più di 10 anni fa, parte come frontman dei Godiva, rock band, per poi continuare in solitaria. Un periodo di esperimenti e difficoltà dovuti ad una malattia che colpisce l’artista: la distonia spasmodica. Si tratta di una sindrome che colpisce i muscoli della laringe fino a impedire alla persona anche solo di parlare. Nonostante i medici affermino che non ci sia una cura, lui non si è arreso. Ha creduto in se stesso ed è riuscito a guarire grazie ad un percorso olistico e alla sua ostinata forza di volontà. Andrea torna a cantare e nasce così Caravaggio. Artista instancabile, pubblica diversi singoli che riscuotono grande successo tra pubblico e addetti ai lavori. Il suo penultimo brano “Le cose che abbiamo amato davvero” viene inserito anche nella compilation di Rockit. Pandemia o non pandemia a Caravaggio non importa. Lui non lascia soli i suoi fan, in- fatti il 1 febbraio 2021 è uscito “Il cielo su Mulholland Drive”. L’artista arriva in finalissima alla XXXII edizione del prestigioso concorso Musicultura con il pezzo “Le cose che abbiamo amato davvero”. Erano più di mille i musicisti candidati e solo a 63 di loro è stata concessa un’audizione. Caravaggio si è fatto notare da subito e ha conquistato il suo posto tra i 16 semifinalisti. L’artista si è esibito sul palco di Recanati presentando la versione live del suo brano, la performance di Caravaggio è stata oggetto di complimenti anche dal noto cantante Enrico Ruggeri. Il 19 giugno conquista il terzo posto e il premio come miglior progetto artistico, consegnatogli dall’AFI (Associazione Discografici Italiani) durante la serata finale allo Sferisterio di Macerata. La kermesse è stata trasmessa in seconda serata su RAI 2.

EKYNOXX

Il progetto musicale degli EkynoxX nasce nel 2015 a Venezia da un idea di Frank Rossano e Mauro Fiorin, scoperti da Claude Lemoine, fondatore e produttore del gruppo Francese dei ROCKETS, Il gruppo si esibisce su importanti palchi a livello nazionale tra cui il FIM (Fiera Internazionale della Musica) di Erba nel 2017, Sanremo Rock al Teatro Ariston nel 2018 e 2019 come ospiti speciali , Miss Reginetta D’Italia ,Una Voce per L’Europa come ospiti , tra i vari collaboratori i produttori Alberto Zeppieri ,Angelo Valsiglio , Lo stile musicale affonda le radici nella musica elettronica pop del passato , artisti come Kraftwerk ,Moroder , jean michael jarre e molti altri dell’ondata synthpop degli anni 70 e 80 sono fonte d’ìspirazione per il progetto che con un approccio contemporaneo ed innovativo porta avanti questo linguggio musicale, solcando territori che vanno dalla Nu Disco al pop elettronico dal sperimental pop alle forme Rock Elettroniche in pratica un concentrato di Sottogeneri, “Electropop is the freak version of the pop …is his face underground” è la sintesi e l’anima del progetto l’ambiente digitale è il principale campo d’azione del progetto ma anche la passione per i sintetizzatori analogici e storici si fanno sentire nelle loro produzioni. Tutte le produzioni vengono registrate a Mestre inclusi Video Clip in Autoproduzione Il lavoro d’esordio degli EkynoxX, è”Retrofuture”2017, che si puo definire un album concettuale moderno, caratterizzato dai viaggi attraverso lo spazio, il contatto con esseri di altri mondi, i complotti sulla terra (ispirandosi a 1984 di Orwell). Nel loro ultimo lavoro “Gravità Zero”2020 viene invece analizzato e portato in musica lo stato attuale della società in cui viviamo nel presente, l’hic et nunc (qui ed ora). Nei testi delle canzoni che compongono l’album troviamo temi come l’inquinamento ambientale, l’alienazione sociale correlata ai social media, il controllo sull’individuo attraverso la raccolta dei dati personali, il consumismo, l’impoverimento delle relazioni interpersonali, ma anche il tema dell’amore che continua a vivere in ognuno di noi nonostante tutto, come il filo d’erba che indifeso spunta dall’asfalto, quale essenza prima della vita. Tutti temi e concetti molto profondi, ma affrontati e sviluppati in chiave poetica e metaforica.

I COMPONENTI : Mauro Fiorin compositore e sound designer , Frank Rossano synth -tastiere -computer -arrangiamenti Alice Castagnoli Voce in Gravita Zero Album, Lucy Mantha Voce in Retrofuture Album collaborazione Giovanni La Tosa Produttore Ingengere del suono Featuring H.E.R. Violinista Featuring Fabrice Quagliotti (Rockets) Featuring Samantha Cristoforetti ASTROSAMANTHA ROCKIT.IT (Forme di vita lontane dal pop convenzionale: gli EkynoxX regalano un Album di ben 14 tracce un “Concept Album” cosa assai rara ) il Manifesto (Musica viscerale e per l’anima la lezione di Brian Eno e gli ORB in questo lavoro) VINILE: (accattivante il loro elettropo cantato in Italiano ,un prodotto ben equilibrato,diverso da ascolti imperanti oggi e così gradevole) l’ESPRESSO: (Questo disco gravita nel proprio cosmo d’arte e di certo non è facile entrare nelle intenzioni di chi l’ha plasmato: come quando si ha a che fare con forme di vita aliene, bisogna prendersi del tempo e venire in pace. Così facendo, di certo non si resta delusi dall’impianto immaginifico di “Gravità Zero”.)

VAN KERY

I Van Kery sono un trio di Catania, Gianluca Vancheri (chitarra e voce), Giuseppe Di Mauro (basso) e Antonio Quinci (batteria). Sono attivi da diversi anni come blues band suonando nel tempo su diversi palchi del circuito blues italiano (Torrita Blues Festival, Blues Made in Italy, Etna in Blues). L’amore per il rock, il blues e i suoni vintage li ha spinti a trasformare le infinite jam-sessions in sala prove in brani che potessero rispecchiare questo percorso di crescita. È proprio così che nasce “New Life”, un disco che prova a mettere d’accordo tutte le anime musicali dei tre musicisti catanesi. Il disco previsto per Marzo è anticipato dai singoli “Runaway” e “Chasing Me”.

La COMPAGNIA del CERVO

“La Compagnia del Cervo” è un gruppo musicale FANTASY di Biella, dedito alla produzione di musiche e canzoni ispirate a miti e leggende italiane! Il nostro primo disco, intitolato “La Ragazza del Lago Incantato”, è un concept, un’opera liberamente ispirata al racconto della scrittrice Virginia Majoli-Faccio, dedicato alla Leggenda del Lago della Vecchia, un suggestivo lago alpino situato sulle montagne biellesi della Valle del Cervo. E’ eseguito da una band di 10 musicisti, 7 cantanti e un coro polifonico di 30 elementi. Il singolo del disco, La Ragazza del Lago Incantato, è seguito dalla cantante Giulia Ellena, dal chitarrista Marco Gallo, dal tastierista Alfredo Minervini e dal percussionista e produttore Luca Motto. canale YouTube: La Compagnia del Cervo – Fantasy Music pagina Facebook: La Compagnia del Cervo

