Alfonso Signorini continua a deludere al Grande Fratello vip 2021 e non solo come conduttore che continua ad avere delle preferenze tra i concorrenti (palesi agli occhi del pubblico) ma anche come persona che si arroga il diritto di lanciare un messaggio personale, forse fin troppo, in prima serata in un programma di intrattenimento ferendo e colpendo al cuore migliaia di donne.

Cosa ha combinato questa volta Alfonso Signorini? A far nascere la feroce polemica sui social proprio in chiusura di puntata ci ha pensato il solito scherzo a Giucas Casella. Ancora una volta si è parlato dell’accoppiamento della sua cagnolina e, inoltre, della possibilità che lei sia già in attesa di una bella cucciolata. A quel punto il mago ha fatto presente che esiste l’aborto ma Alfonso Signorini ha tuonato dall’alto del suo palco in studio: “Noi siamo contro l’aborto in ogni sua forma” quindi anche quello della cagnolina.

La frase ha sconvolto tutto e sui social si è subito parlato di ‘violenza’ e di ‘frasi da Medioevo’ arrivate da un conduttore e giornalista che continua spesso a districarsi tra conservatorismo spinto e progressismo. Chi lo conosce sa bene quanto Alfonso Signorini sia cattolico e praticante e quindi la frase non dovrebbe destare molta sorpresa ma è vero anche che non era modo e non era luogo per prendere posizione netta in questo modo contro l’aborto.

Le polemiche non hanno travolto solo Alfonso Signorini ma anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli rimaste mute davanti a tali affermazioni che, in qualche modo, le ha coinvolte visto che il conduttore ha parlato a nome di tutti con il suo ‘noi’. Le due non hanno preso le distanze dalla sua affermazione né in studio e né subito dopo sui social, lo faranno oggi? Arriveranno le scuse di tutti oppure si continuerà a parlare di questo Grande Fratello Vip 2021 come del meno politicamente corretto di sempre?