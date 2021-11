DONATELLA GREGORIO

Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie. Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale: Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che è tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

Ecco le bio che hanno inviato gli artisti che ho proposto oggi:

DONATELLA GREGORIO

Donatella Gregorio è una cantautrice pugliese.

Nata a Bari il 1 settembre 1995, si avvicina alla musica sin da bambina, ascoltando e cantando le sue canzoni preferite di John Lennon, Mina e Pino Daniele.

A quattro anni inizia a registrare la sua voce con un vecchio registratore a nastro del nonno paterno, che la porta ad appassionarsi sempre di più al canto e alla musica.

Inizia gli studi di pianoforte classico a otto anni, e a nove prende anche lezioni private di canto, partecipando poi a festival, concorsi ed esibizioni organizzate nella sua città.

Durante le scuole medie entra a far parte dell’orchestra della scuola come pianista, esibendosi a tutti i concerti organizzati dalla scuola. A dodici anni inizia a comporre le sue prime poesie, seguite dalle prime canzoni e composizioni al pianoforte. Si prepara per l’esame d’ammissione al Conservatorio di Bari “Niccolò Piccinni” in pianoforte, al quale, però, non potrà presentarsi.

A quindici anni studia canto presso l’Accademia dello spettacolo “Unika”, dove emerge un timbro più caldo della sua voce, assieme all’interesse per la musica Jazz e Soul.

Nel gennaio 2012 partecipa con la sua band Forgive alla finale della quarta edizione del Premio Nazionale “Mimmo Bucci”, Festival della musica emergente, tenutosi al Teatro Royal di Bari.

Con la sua band, della quale è lead vocalist e autrice dei brani inediti, partecipa a diversi eventi e manifestazioni.

Dopo la maturità classica, conseguita nel 2014, si iscrive all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e nel frattempo decide di dare inizio al suo progetto di cantautrice solista col nome di Donatella. Partecipa alla finale del Rec’n’play music contest – concorso per artisti emergenti – tenutosi all’Officina degli Esordi, Bari. In questi anni inizia la sua esperienza radiofonica presso Radiosouncity network – radio web barese – grazie alla quale partecipa all’ottava edizione del Premio Mimmo Bucci – tenutasi presso il Teatro Petruzzelli di Bari – stavolta facente parte dello staff ufficiale dell’evento.

A ottobre 2015 inizia gli studi per il Bachelor of Arts in Music Performance presso MAST Music Academy Recording Studio, con sede a Bari, dove approfondisce gli studi di canto pop e jazz, teoria e armonia, storia della musica, ear training, sound design.

Nel 2016 torna sul palco del Teatro Royal di Bari, in occasione del MAST Music Performance, esibendosi assieme ai musicisti Viz Maurogiovanni, Claudio Gala e Pasquale Del Grosso.

Donatella porta avanti il suo progetto solista, esibendosi in diversi pub e club pugliesi – tra cui lo storico Nordwind discopub – e partecipando alle finali del Contest per cantautori “ E cantava le canzoni”, organizzato da L’Arcipelago (Circolo Arci Valenzano), tenutosi il 18 giugno 2016 presso il Castello Baronale Martucci, Valenzano.

Nel luglio 2019 consegue con lode la laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali.

Prosegue i suoi studi di canto e teoria musicale presso Il Pentagramma di Guido di Leone, a Bari, sotto la guida della maestra Stefania Arcieri, e la vocal coach Luciana Negroponte.

Attualmente collabora con il polistrumentista e produttore Luca Giura, in arte MOLLA, per la realizzazione dei suoi brani inediti.

Il 18 giugno 2021 è uscito per Carioca Records il suo primo singolo “DCA 1995”, scritto e composto da Donatella, e prodotto da MOLLA. Il 25 giugno esce anche il videoclip su Youtube, per il quale ha curato le sceneggiature; regia, riprese e montaggio sono stati affidati a Domenico Lamanna.

Ad agosto 2021 partecipa al “Viareggio Music Festival” con il brano “DCA 1995”, grazie al quale vince il premio per il miglior testo.

Il 9 ottobre 2021 esce il suo secondo singolo “KALMA”.

Donatella compra vestiti dai vintage e scrive canzoni col cuore, come racconta sui suoi canali social.

Le sue maggiori influenze musicali guardano alla scena nu jazz & soul oltreoceano, al cantautorato italiano e all’indie pop.

HARMONIA

Principalmente pianista e cantante abbiamo collaborato con altri artisti del territorio italiano e straniero, ognuno con il proprio percorso Il pianista ( Francesco) è diplomato in conservatorio e ha seguito vari master con docenti stranieri. Si è esibito live con diversi artisti La cantante ( Urania ) ha studiato chitarra e voce in scuole del territorio e ha avuto diverse collaborazioni con band emergenti. Ha proseguito poi con il cantautorato. Ci siamo conosciuti in ambiente musicale già qualche anno fa ma il progetto Harmonia è nato durante la pandemia , di cui Eva è il primo brano.

Ne sono seguiti altri e sono tutti autoprodotti perché creati proprio durante il lockdown Con la strumentazione che abbiamo in casa. Abbiamo così messo insieme il mondo jazz di Francesco con il mio che ha più un’impronta rock, ci siamo cimentati con i suoni, il mastering e infine il video editing , con il supporto di artisti stranieri che ci hanno inviato del materiale sul quale abbiamo costruito lo storytelling.

EUGENIO RIPEPI

Eugenio Ripepi ha conseguito presso la Scuola del Teatro Stabile del Veneto un diploma di attore di prosa, e presso l’Università di Genova una laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, una laurea specialistica in Scienze dello Spettacolo, e un dottorato di ricerca con borsa in Arti, Spettacolo e Nuove Tecnologie, lavorando come docente e cultore della materia di Storia del Teatro. È attore, regista, scrittore, cantautore. Ha pubblicato l’album musicale “La buccia del buio” (Bollettino/CNI), prodotto da Milo Durante; dell’album ha scritto testi e musiche e curato la produzione artistica, affidando la sezione ritmica del disco a Ellade Bandini (Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini, Paolo Conte), Marco Fadda (Ivano Fossati, Eugenio Finardi), Luca Scansani (Enzo Jannacci, Ivan Graziani). I singoli in rotazione su Isoradio Rai, network nazionali e radio private, si sono posizionati tra i primi 25 della Classifica Nazionale Indipendenti. Ha pubblicato il 45 giri “Canzone Sociale”, curando testi e musiche, con “Operaio alla catena di montaggio”, e interpretando il videoclip “Thyssen”, tratto dal 45 giri, terzo dopo i due videoclip “La luce scalza” e “Scarpe di colla”. Ha girato altri undici videoclip di altrettanti suoi brani: “Latte di Aprile”, “Un ritratto di foglia e di paglia”, “Come l’acqua ad un’aiuola”, “Ci sarà”, “Roccia”, “Il mio mare”, “Specchi negli specchi”, “Un contatto”, “Nicole”, “Acrobatiche sere” e “Tra trent’anni”, canzoni andate a confluire nell’album “Roma non si rade” (Music Fc). Il suo ultimo singolo è “Instastory” (Sorry Mom/Artist First).

Ha pubblicato i libri: “Giallo Arma di Taggia-Taggia’s Weapon”, Frilli Editore (AA.VV. , curatore con contributi), “Teatro-Canzone, Storia, Artisti, Percorsi”, Editrice Zona, prefato da Eugenio Buonaccorsi; “La Canzone Teatrale di Piero Ciampi”, Edizioni Zem, con interviste a Gino Paoli, Gian Maria Testa, Enrico De Angelis, Gian Piero Alloisio, Nada, Giuseppe De Grassi, Max Manfredi, Pino Pavone, Arnaldo Bagnasco; “Scritti in festa per Eugenio Buonaccorsi”, (AA.VV. , curatore con contributi), Edizioni Zem, prefato da Gino Paoli; “La drammaturgia musicale-teatrale di Gian Piero Alloisio” in “Teatro e teatralità a Genova e in Liguria”, (AA.VV. a cura di Federica Natta), Edizioni di Pagina; “Il carnet del carnefice”, prefato da Vittorio Coletti, Atene Edizioni, componimenti poetici in rima; “Eredi del punto su tele di carne”, Ennepilibri, con uno scritto di prefazione di Giuseppe Conte, componimenti poetici in rima; “La luce scalza”, componimenti poetici in rima, prefato da Mario Stefani. Ha diretto la rivista culturale “Artwhere”, in edicola per l’Eco della Riviera. Ha scritto per la rivista web Bravonline. È stato insignito del Premio Città di Imperia San Leonardo come Cittadino Emerito, del Premio Anassilaos per la poesia di Reggio Calabria accanto a importanti personalità del mondo culturale internazionale, della Menzione dìOnore per la Poesia al Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo, del Premio per la Cultura e lo Spettacolo nell’ambito del decennale della testata Sanremo News da Pepi Morgia con la motivazione “Personaggio che ha segnato negli ultimi dieci anni la storia della Riviera Ligure”, della menzione speciale al concorso letterario InediTO nella sezione Testo-Canzone, del Premio Speciale Città di Reggio Calabria Rhegium Julii, e di numerosi altri riconoscimenti nel campo della cultura, dello spettacolo e dello sport. Si è esibito al MEI a Casa Sanremo. È stato invitato a partecipare al Premio Tenco e al Premio Bindi. I suoi videoclip sono in rotazione oltre Italia nelle reti televisive e nei siti web del Kurdistan.

È ideatore e presentatore con Andrea Podestá del programma televisivo “Nuova Scuola Genovese”, andato in onda su Antenna Blu e Imperia TV, con interviste a Gino Paoli, Oscar Prudente, Gianfranco Reverberi, Massimo Cotto, Ezio Guaitamacchi, Max Manfredi, Federico Sirianni, e molti altri. È stato selezionato nel gruppo dei comici della trasmissione televisiva Zelig, e dirige stagioni di cabaret a Imperia. Ha diretto vari allestimenti ed è stato direttore artistico di stagioni teatrali e musicali allo Spazio Calvino di Imperia, al Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco, al Teatro del Mare presso il Museo Navale di Imperia, al Teatro della Società Operaia di Imperia, portando in scena Maurizio Lastrico, Beppe Braida, Antonio Ornano, Mauro Pirovano, Pino Petruzzelli, Gian Piero Alloisio, Enrico Bonavera, Enzo Paci, Alberto Giusta, Antonio Salines, Enrique Balbontin, Andrea Di Marco, Zibba, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Saverio Raimondo, Fabrizio Casalino, Marta&Gianluca, Daniele Raco, Simone Gandolfo, Sara Bertelà, e molti altri. Ha ideato e diretto la stagione teatrale di monologhisti “Discorsi Da Solo” e stagioni teatrali, musicali e letterarie come coordinatore delle attività culturali del Dams di Imperia. Al Dams ha tenuto laboratori di recitazione, e insegna teatro nelle scuole primarie e secondarie del Ponente Ligure. Ha curato l’organizzazione, l’amministrazione e l’ufficio stampa dell’Imperia Dams Festival. Ha svolto docenze per il Corso in Canzone e Pop Music dell’Università di Genova (presentando incontri con Simone Cristicchi, Francesco Baccini, Gian Piero Alloisio, Pepi Morgia, Gian Piero Reverberi, Rosario Bonaccorso, Lorenzo Monguzzi). Si occupa di Teatro-Canzone. Nell’ambito della produzione cinematografica, ha diretto la Sezione Internazionale del Videofestival Città di Imperia, ha presieduto la giuria del Festival Cinematografico “Ciak un’Emozione – Città di Sanremo”, ha organizzato il festival cinematografico “Smartfest”, ha collaborato al progetto Dark Resurrection di Angelo Licata, e con Macaia Film di Simone Gandolfo ed altre realtà produttive. È membro e fondatore di Ithil Factory, presso studio Ithil World di Fabrizio Noè a Imperia, centro di sperimentazione per la videoripresa. È regista e produttore di diversi videoclip e cortometraggi.

ALBERTO ZILIOTTO

Dal 2009 Alberto porta in giro la sua musica, suonando per festival , teatri , concorsi, workshop e le più disparate occasioni. Iniziando con i concorsi si è sempre classificato tra i primi posti ottenendo apprezzamenti e consensi da diverse giurie internazionali costruendo via via il suo stile personale. “Freschezza e personalità della melodia” sono caratteristiche della musica di alberto. “Madame Guitar”, “Sarzana Acustic guitar meeting”, “A.D.G.P.A international guitar rendez vous” ,”Lago film Fest”,”Un paese a 6 corde” sono alcuni tra i festival che hanno ospitato la sua musica.

Alberto è inoltre il primo italiano a essere riconosciuto artista del mese (Febbraio 2012) per la “K&K sound company”, nota compagnia di amplificazione. A ottobre 2012 produce delle musiche per alcuni video pubblicitari della VVT, compagnia di trasporti pubblici di Innsbruck. Il 6 di luglio 2013 rilascia il suo secondo cd “Tieniti tutto” contenente dieci brani in cui si sente il percorso di crescita musicale di Alberto.

A giugno 2014 Alberto vanta della collaborazione del grande bassista Michael Manring. Alberto e Michael collaborano su un brano di Alberto “Al Tramonto” creando atmosfere che ricordano quelle di will ackermann.

A settembre 2014 Alberto ha l’onore di pubblicare il suo primo video per la “Candyrat Records” l’etichetta più celebre al mondo per la musica per chitarra acustica.

A Luglio 2016 Alberto diventa endorser per la “DiMarzio” celebre marca di pickup per chitarra utilizzando “Black Angel” per amplificare la “zizzola”. Ad aprile 2018 viene pubblicato il suo terzo album in studio “Reverse” mixato e masterizzato da Antoine Dufour. Nel settembre 2020 collabora con Marco Paolini in occasione del “festival della filosofia” riarragiando alcuni suoi brani per accompagnare le letture di “Numero primo” in piazza a Modena di fronte a 1000 persone. Nel 2021 Alberto diventa endorser ufficiale italiano per “Walden Guitars”, “Acous Sound Engineering” e “Shubb Capos”.

