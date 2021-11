AMBER

CORIMÈ

MALDIMARTE

BLOOD CYCLE NOISE

Col ritorno delle dirette WE HAVE A DREAM tutti i martedì sera è ricominciato il mio compito di far conoscere artisti e gruppi della nuova era. Io mi collego con loro e mostro i video che mi hanno postato. Il tutto avviene partendo dal mio canale Telegram Sir Red Ronnie. Unisciti per godere della playlist a cui ogni giorno aggiungo brani legati a quella data (compleanni, dipartite, pubblicazioni di dischi o n° 1 in classifica nel corso degli anni), oltre a vocali, interazioni, video in anteprima o esclusiva. Nel canale ho anche creato le pagine ASCOLTAMI! In questo momento siamo arrivati alla n° 8. Questo il link diretto, che però trovi fissato in alto sul canale.

Gli artisti che desiderano sfruttare la possibilità di interagire con i miei programmi, postano tra i commenti il link del loro video con info per poterli contattare. Noi scegliamo quelli con cui collegarci durante WE HAVE A DREAM ed eventualmente chiamare live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Credevo non fosse necessario, ma alcune domande che hanno fatto mi costringono a chiarire che tutto GRATIS. Nessuno deve pagare nulla né tantomeno cedere edizioni musicali per postare i propri video o partecipare ai miei programmi. È sempre stato così e sempre lo sarà. So che questo non accade in quasi nessuno dei contest in cui si iscrivono ragazzi che sperano di avere visibilità. Ma qui è diverso.

Ecco le bio che hanno inviato gli artisti che ho proposto oggi:

AMBER

Amber, al secolo Ambra Lucchetti, nasce a Roma un giovedì 3 dicembre in una famiglia dove l’arte è di casa. Grazie alla madre, ballerina classica, frequenta scuole di danza fin da piccola e grazie al padre, amante della musica, si avvicina allo studio pianoforte classico dall’età di 10 anni. Il suo passatempo preferito nei pomeriggi al ritorno da scuola è tradurre i testi delle Spice Girls. In casa si ascoltavano i più grandi cantanti di quegli anni e del passato che iniziano ad entrarle nell’anima: Dire Straits, Queen, Madonna, Cyndi Lauper, Aretha Franklin, Beatles, Kate Bush, Annie Lennox.

Nel frattempo scopre di essere affascinata anche dal mondo del teatro e della recitazione ed inizia a frequentare dei corsi pomeridiani con gli insegnanti della “Silvio d’Amico”, fino al diploma di liceo linguistico. Prima di tre sorelle, vive un’adolescenza di scombussolamenti emotivi, anche dovuti ai continui rapporti instabili tra i suoi genitori, fino alla loro separazione e all’allontanamento di suo padre, che la segna emotivamente creandole un vuoto profondo e la porta a cercare esperienze lontano da casa. Dopo qualche estate in villaggi turistici come animatrice, all’età di 21 anni inizia a lavorare come hostess di terra all’Aeroporto di Fiumicino. Lì decide di prendere il volo e acquista un biglietto di sola andata per Londra, dove rimane per un anno lavorando e rafforzando la sua passione per la musica e l’arte.

In altre parole è stata la musica, e l’arte in generale, a decidere di dedicarsi a lei diventando il punto saldo a cui aggrapparsi. Col passare degli anni il rapporto si è evoluto e, pur continuando ad ascoltare musica, decide finalmente di farne un suo mezzo di espressione e diventarne parte attiva. Tornata in Italia inizia quindi il suo percorso di studi professionale presso la “Musical Theatre Academy” di Roma (MTA), dove studia con i professionisti del settore tra cui Francesco di Nicola, Marco Bosco, Ann Amendolagine, Igino Massei. Grazie alla passione per le lingue, continua a frequentare corsi e workshop di musical in Inghilterra (alla “Pineapple Dance Studios” e alla “American musical theatre Academy of London”) partecipando anche a spettacoli in lingua inglese (primo fra tutti “Fame” con la Compagnia “Arts in English” diretta da Aileen C.Moir). Il suo eclettismo musicale la porta intanto a perfezionare anche il canto lirico con l’insegnante Silvia Gavarotti.

Nel 2015 entra a far parte del MIP (Musical in Progress), Master di perfezionamento per giovani performers con la direzione artistica di Chiara Noschese, proseguendo per anni privatamente la sua formazione con il Maestro Stefano Zanchetti, che la sceglie ed inserisce nei suoi laboratori intensivi di canto per professionisti. Con lui inizia un percorso con metodi anticonvenzionali che si è rivelato fondamentale nella sua vita, artistica e non. Seguono anni duri e pieni di battaglie emotive in cui smette di considerare come aspetto primario la bella voce e inizia a lavorare piuttosto sulla comunicatività e il messaggio da dare attraverso lo strumento voce. Inizia a collaborare con diverse band in diversi teatri e locali in Italia e all’estero fino all’arrivo della pandemia che rischia di mandare in frantumi i sogni rincorsi per una vita. Ma la resa non era più un’opzione accettabile e l’ascia era stata definitivamente dissotterrata così, mentre il mondo chiudeva le porte agli artisti annebbiandone il futuro, le è stato proposto un singolo che, guarda caso (per chi al caso crede), si intitolava “My Future”. In tre mesi si innamora di questo pezzo, lo incide e gira il videoclip. Il suo progetto di scrittura e composizione musicale intanto ha preso forma ed ora è pronta ad uscire con il primo di una serie i brani, che andranno a far parte del suo primo disco, interamente scritto e composto da lei stessa.

CORIMÈ

I fratelli Roberto e Maurizio Giannone, siciliani di origine, intraprendono molto giovani un viaggio attraverso l’Europa. Collaborano con molti artisti di diversa provenienza, sia musicale che culturale. Tornati in Italia si stabiliscono sul lago di Garda. Nel 2006 prende forma il progetto Corimè che si concretizza nel 2010 con la realizzazione dell’album Zagara, un nuovo “viaggio” particolarmente ispirato e forte dell’esperienza umana e professionale raccolta negli anni. Questo lavoro offre ai Corimè la possibilità di calcare palchi importanti. Tra gli altri, il palco del Palabrescia per Emergency, dove duettano con Giorgio Cordini, collaboratore di Fabrizio De Andrè, quello del festival del Cinema di Bratislava, dove duettano con Lina Sastri premiata come miglior attrice nel film Baaria di Giuseppe Tornatore, quello della rassegna “Luoghi in comune” a Rezzato BS dove vengono inseriti in un cartellone insieme a nomi del calibro di Patty Smith e Nicola Piovani. Tra il 2010 e il 2012 sono finalisti in tre festival nazionali, “Voci perla Libertà” organizzato da Amnesty International, “Musica da Bere” e “Musicultura” XXIII edizione. Nel 2011 nasce una collaborazione con Lorenzo Monguzzi, leader dei “mercanti di liquore”.

Nell’agosto dello stesso anno portano il loro cd Zagara sul prestigioso palco del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera Bs. Dal 2011 partecipano come ospiti musicali a tutte le edizioni del “Premio Trabucchi d’Illasi alla passione civile” con Ascanio Celestini, Marco Paolini, Massimo Cirri, Carlo Petrini, Gianni Minà, Alex Zanotelli, Giusi Nicolini, Frankie hi-nrg mc, Fiorella Mannoia. Nel 2012 l’incontro con l’alpinista/fotografo Fausto De Stefani li porta ad una collaborazione sempre più intensa fino al coinvolgimento dei Corimè nella realizzazione di alcune musiche di un documentario sulla Rarahil Memorial School, progetto umanitario dello stesso De Stefani. Dal 2013 fanno parte dello spettacolo “Song N.14” prodotto da JoleFilm, con Lorenzo Monguzzi e con l’attore/regista Marco Paolini. Nel 2013 al teatro Toniolo di Venezia e nel 2014 al Duse di Bologna vengono scelti come ospiti musicali da Coop Adriatica per le serate conclusive di “Ad Alta Voce”, presentato da Debora Mancini con la regia di Filippo Tognazzo e con Lella Costa, Michele Serra, Alessandro Bergonzoni.

Nel 2015 presentano il nuovo CD “La Scelta” con la coproduzione artistica di Giovanni Ferrario (P.J. Harvey, Rokia Traoré, John Parish) e con la partecipazione di musicisti di grande spessore e di diverse estrazioni, tra gli altri, Fausto Beccalossi (Al Di Meola), Daniela Savoldi (Le luci della centrale elettrica, Mannarino, Muse), Michela Manfroi (Scisma) e Fulvio Sigurtà (Gianni Coscia, Enzo Pietropaoli, keith Tippett). Un incontro tra tradizione e ricerca, un modo di raccontarsi. La cura dei suoni e degli arrangiamenti, la vocalità e la prevalente attitudine live caratterizzano questo album dal forte impatto emotivo. Tutte le canzoni sono interamente scritte ed arrangiate dai Corimè tranne la traccia “Valore” il cui testo è una poesia dello scrittore Erri De Luca. Nello stesso anno sono finalisti al “Premio Andrea Parodi” dove vengono premiati con più riconoscimenti: miglior arrangiamento, miglior interpretazione e miglior proposta a giudizio degli altri artisti in gara. Nel 2016 vincono la XIII edizione del contest Americano INTERNATIONAL SONGWRITING COMPETITION nella categoria World, votati da una giuria formata dai grandi della musica, tra gli altri Pat Metheny, Tom Waits e Robben Ford. Nello stesso anno inizia la collaborazione con la Maison de la culture di Grenoble che per i Corimè organizza una tournée francese che termina proprio nel Grand Théâtre della MC2. Grazie ai consensi ottenuti l’esperienza verrà ripetuta nel 2017.

MALDIMARTE

Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica ‘Respirerò’, Alka Record Label, il nuovo brano del duo MaldiMarte già presente su tutte le piattaforme di streaming ed estratto da ‘Vicini di Caos’, il nuovo EP in uscita sui digital store lo stesso giorno. Con questo nuovo brano, i MaldiMarte traspongono sul piano musicale una riflessione incentrata sul qui ed ora, su questo surreale periodo storico in cui tutto è rimesso in discussione alla velocità di una centrifuga in un frullatore. ‘Respirerò’ è una canzone che canta e descrive una realtà in cui son cambiate le nostre priorità e, con esse, la nostra percezione del mondo in cui viviamo. Questa nuova, inaspettata dimensione esistenziale è il fil rouge che lega simbioticamente le quattro tracce contenute in ‘Vicini di Caos’, primo EP dei MaldiMarte.

I brani son stati registrati presso l’Animal House Studio di Ferrara e il progetto vede la produzione artistica di Michele Guberti e il mastering a cura di Manuele Fusaroli: Zen Circus, Tre allegri ragazzi morti, Luca Carboni, Nada, Andrea Mirò, Teatro degli Orrori, e altri. Il videoclip ufficiale di ‘Respirerò’ è una sequenza di immagini metaforiche atta ad enfatizzare la tematica del brano: il focus è su una finestra che si ‘affaccia’ sull’anno in cui tutto è cambiato nelle nostre vite e che racconta l’ansia di un presente pieno di incognite più di quanto fosse fino a ieri il futuro.

Biografia

Dalle costole dei Vinylika, prende il via la seconda vita artistica di Vincenzo Genuardi e Domenico Mistretta, rei di una collaborazione ultradecennale. In una decade di rock’n roll e chitarre distorte, l’armonia sempre in primo piano aveva dato vita ad un trascinante power pop, con testi in italiano e melodie ammiccanti atte a conquistare al primo ascolto. Un approccio compositivo che ora, con una rinnovata ispirazione e la maturità acquisita sul campo tra palchi e home studio, sterza verso una nuova veste più moderno/cantautorale. L’urgenza espressiva in chiave rock si è trasformata in pacata osservazione degli eventi che accadono intorno, in una narrazione che prende spunto più dalla realtà esterna che dall’introspezione. In MaldiMarte le chitarre fanno un passo indietro rispetto ai synth e i brani diventano un osservatorio passivo su un futuro cronico e individualista. Rallentare diventa la nuova urgenza, per riprendere il contatto con gli elementi fondamentali della vita e la percezione di un mondo che non è e non sarà più lo stesso.

BLOOD CYCLE NOISE (Alessandro Bonuglia)

Nasco a Palestrina in provincia di Roma il 03/04/1973. Durante le scuole superiori inizio a cantare e suonare il basso.Le mie influenze sono il rock anni 60/70, dai Cream a Hendrix,da Zappa passando per il rock prog degli Emerson Lake and Palmer arrivando fino ad Eno e Fripp che considero tuttora i miei maestri. In seguito il mio gusto musicale si avvicina a generi come il dark wave e la new wave e più tardi al filone di Bristol dei massive attack e all’elettronica ambient dei boards of canada. Dopo qualche anno metto su uno studio di mastering iniziando a lavorare per piccole realtà locali. Questo fa tornare in me la voglia di creare qualcosa di mio ed e’ qui che nasce l’idea di BLOOD CYCLE NOISE. Negli ultimi 2 anni realizzo e pubblico diversi lavori: “Merry go Round” ep (2020) “Timeless” single (2021) “Landmark” LP (aprile 2021) “SIGHS” LP (in uscita il 3 novembre 2021).

www.redronnie.tv