In Cina è stato presentato il nuovo Honor X30 Max, peso massimo del produttore cinese. Il device ha uno schermo LCD TFT da 7.09 pollici con risoluzione FullHD+ ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 64MP e da uno di profondità da 2MP. La selfie-cam include un sensore unico da 8MP, collocato in un notch a goccia di piccole dimensioni.

Honor X30 Max vanta la connettività 5G dualSIM, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’USB-C, il jack per le cuffie da 3.5mm, il GPS con GLONASS e Beidou, due altoparlanti con supporto HONOR Histen Sound (78dB). Non mancano il lettore di impronte digitali sul lato ed una batteria da 5000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5W). Le dimensioni sono pari a 174,37 x 84,91 x 8,3mm. Honor X30 Max arriva con Android 11 e Magic UI 5.0. Il terminale può essere acquistato in Cina l’11 novembre, nelle colorazioni Magical Night Black, Charm Sea Blue e Titanium Silver, ai prezzi di circa 322 euro per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di circa 362 euro per quello con 8GB di RAM e 256GB di storage.

Honor X30 Max è stato lanciato insieme ad Honor X30i, un altro medio-gamma del produttore cinese. Il device include uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione di 2388 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz, oltre ad essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 810 5G a 6nm, con 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La fotocamera posteriore include tre sensori, di cui il principale da 48MP, uno di profondità da 2MP ed uno macro, sempre da 2MP (la fotocamera frontale vanta un sensore da 8MP). Il device costa circa 188, 228 e 255 euro, per i modelli 6/128, 8/128 e 8/256GB. Non sappiamo dirvi se questi telefoni verranno mai commercializzati in Europa, né tanto meno a che prezzo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.