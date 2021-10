L’OEM cinese ci accinge a presentare i nuovi Honor X30 Max e X30i il prossimo 28 ottobre (almeno per quanto riguarda il mercato cinese). Come riportato su ‘Weibo‘, il primo, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo, è un device che quasi sembra un tablet dall’alto del suo schermo da 7.09 pollici con risoluzione FullHD+ (2280 x 1080 pixel). Un telefono incredibilmente grande, che speriamo mantenga un prezzo ragionevolmente basso, oltre ad arrivare anche in Europa (visto che, come vi abbiamo detto sopra, per adesso verrà presentato solo in Cina). Il terminale è provvisto di un notch a goccia che include una selfie-cam da 8MP.

Honor X30 Max avrà dimensioni di 174,37 x 84,91 x 8,3 mm ed un comparto fotografico posteriore dotato di un sensore principale grandangolare da 64MP ed uno di profondità da 2MP. Il device sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno. La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W. Ci saranno il lettore di impronte digitali laterale ed il modulo NFC per i pagamenti contactless. Le colorazioni in cui il nuovo Honor X30 Max sarà reso disponibile sono Magical Night Black, Charm Sea Blue e Titanium Silver.

Honor X30i, l’altro dispositivo previsto per il lancio del prossimo 28 ottobre, dovrebbe essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 810, ed avere uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FHD+, oltre che ad una batteria da 4000mAh con ricarica rapida a 22,5W. Un comune dispositivo di fascia media, che però a qualcuno potrebbe tornare comodo (a seconda del prezzo di vendita e dal fatto che metta o meno piede nel nostro Paese). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.