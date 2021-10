Honor X30 Max doveva arrivare prima o poi, ma adesso abbiamo dettagli più precisi circa la scheda tecnica che lo caratterizzerà. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, ci ha pensato il leaker Digital Chat Station a fare il punto della situazione in merito attraverso un post pubblicato su Weibo. Honor X30 Max monterà uno schermo da 7.09 pollici con risoluzione FullHD+ (2280 x 1080 pixel), con notch a goccia in posizione centrale in cui sarà contenuta una selfie-cam da 8MP (non una grande risoluzione, ma quanto basta per catturare auto-.scatti di buona qualità, soprattutto se a determinate condizioni di illuminazione, non troppo scarse).

Il device sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 900, con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (disponibili la RAM virtuale e la tecnologia GPU Turbo X). La fotocamera posteriore dovrebbe comporsi di un doppio sensore: principale grandangolare da 64MP ed uno di profondità da 2MP. La batteria di Honor X30 Max avrà una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 22.5W. Il dispositivo avrà dimensioni di 174.37 x 84.91 x 8.3 mm (nè grande, nè piccolo). Non mancano il modulo NFC per i pagamenti contactless, il lettore di impronte digitali laterale e gli altoparlanti stereo.

Honor X30 Max sarà disponibile nelle colorazioni Magical Night Black, Charm Sea Blue e Titanium Silver, con data di lancio prevista per l’11 novembre (non sappiamo dirvi se sarà o meno previsto per l’Europa, ma tutto lascerebbe pensare di sì). Gli amanti dei grandi schermi potrebbero di certo apprezzare questo dispositivo, che immaginiamo sarà anche munito dei servizi Google e di tutto il necessario per convincere l’utente medio. A voi personalmente potrebbe interessare? Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.