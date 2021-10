Coming out di Alberto Matano in diretta nella puntata di oggi de La Vita in Diretta. Mentre il pubblico si focalizzava sulle parole di Antonella Clerici nel suo programma sull’affossamento del DDL Zan da parte dei nostri politici, in tv andava in scena un momento struggente e toccante quando il suo collega ha regalato al pubblico la sua esperienza.

Arriva così, semplice e lineare, il coming out di Alberto Matano in diretta oggi quando, dopo un servizio sulle violenze e i risvolti dell’omofobia, ha rivelato qualcosa di molto personale: “Anche io so cosa significa, è successo anche a me”. Con poche parole, Alberto Matano si espone in prima persona sul DDL Zan e i casi di omofobia scoprendo un lato privato e sofferto che il suo pubblico non conosceva ancora.

Non c’è bisogno di dire che questa sua esternazione, questa sua voglia di ergersi a protettore dei diritti civili, ha creato scompiglio perché in molti hanno voluto accendere i fari proprio su quello che è stato visto, a tutti gli effetti, come un vero e proprio coming out all’indomani della bocciatura del ddl Zan al Senato.

Parlando di casi di discriminazioni e omofobia nei confronti dei gay, Alberto Matano ha spiegato:

“Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me quando ero adolescente. L’ho provato, so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto“.

Ecco il video del momento: