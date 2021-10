Per anni abbiamo sognato una Rai più aperta ai diritti civili, alle minoranze e alle parità e dopo una serie di conquiste ottenute in censure e fiction, ecco che arriva il messaggio di Antonella Clerici durante il suo programma all’ora di pranzo, È Sempre Mezzogiorno. All’indomani della bocciatura del disegno di legge sull’omotransfobia al Senato, l’ormai famoso DDL Zan, la conduttrice ha pensato bene di fare sua l’indignazione di molti, approfittando della diretta per dirsi dispiaciuta di quanto è successo.

La sua frase è stata breve ma ad effetto ancora di più se pensata in un’ottica diversa perché diretta al suo pubblico, un target spesso fatto di casalinghe e di signore anziane. Ma cosa ha detto di così sconvolgente la padrona di casa e volto noto di Rai1?

Parlando dei Maneskin e del successo dell’Italia in questi mesi ha tirato fuori la discussa bocciatura di ieri e, in particolare, ha commentato: “Abbiamo vinto tutto quest’anno: sport, panettoni, dolci e Nobel per la Fisica, siamo al top. Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione ma questa è un’altra storia“.

Ecco il video del momento:

In molti hanno avuto modo di applaudirla sui social perché lei, come molti altri suoi colleghi in queste ore, ha avuto il coraggio di metterci la faccia facendosi portavoce della delusione degli italiani. Dall’altra parte, però, c’è chi ha trovato inopportuno il suo intervento in diretta specie sulla tv pubblica, su Rai1, in diretta, in una fascia delicata e sicuramente nel momento di maggior attenzione. La polemica la travolgerà oppure no? Per adesso sono gli applausi quelli più assordanti.