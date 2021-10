BOBBY SOLO & LOVESICK DUO

Bobby Solo tutte le volte che viene al Premiato Circo Volante del Barone Rosso riceve consensi incredibili. Certo, non è il Bobby che ogni tanto si vede in TV, dove gli fanno cantare solo “Una lacrima sul viso” o altri suoi successi anni ’60. No, è un chitarrista che si accompagna in classici di Blues e Rock’n’Roll. Tanto che lui ama venire a divertirsi live nei miei programmi.

I Lovesick Duo sono stati una sorpresa incredibile per l’efficacia lei loro country. Anche loro sono poi tornati e in tanti hanno chiesto di vedere questo strepitoso duo, (Paolo chitarra e voce e Francesca contrabbasso e voce) insieme a Bobby Solo. Ci siamo riusciti e l’11 ottobre si sono ritrovati insieme nel piccolo “palco” del Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Bobby mi aveva mandato alcuni vocali dove suonava i brani che gli sarebbe piaciuto fare insieme a loro. In poco tempo i Lovesick Duo li hanno provati. Poi la notte prima Bobby mi ha mandato un messaggio dove gli sarebbe piaciuto fare anche due omaggi a Little Tony con “Il ragazzo col ciuffo” e ad Adriano Celentano con “Il tuo bacio è come un rock”. Il pomeriggio, una breve prova, soprattutto per una problema tecnico non indifferente: Bobby usa ear monitor in quanto, avendo un orecchio da cui non sente dalla nascita, necessita di un buon ascolto. I Lovesick invece no e avevano bisogno di avere la sua voce nei monitor. La difficoltà di Filo è stata quella di non fare larsen in questa delicata operazione.

Poi è iniziato il programma che ha compreso: “Lawdy Miss Clawdy”, “That’s alright mama”, “Cocaine”, una tarantella e altri accenni. Poi “Un ragazzo col ciuffo” e “Il tuo bacio è come un rock” e un omaggio a Pete Seeger con “Wayfaring stringer”, quindi il classico “Amazing grace”. Poi altri classici: “Rockin’ Robin” e “Boom Boom” di John Lee Hooker. Bobby ha accettato la mia richiesta di fare una particolare versione della sua “Una lacrima sul viso”. L’esibizione di questa accoppiata è terminata con “Memphis Tennessee” di Chuck Berry. Tutti questi brani sono stati inframezzati da racconti spettacolari di Bobby. In seguito Bobby Solo si è esibito, accompagnato da Loredana alle tastiere e Filippo alla batteria, eseguendo “Blue eyes crying the rain” portata al successo da Willie Nelson (con Francesca al contrabbasso), “In the ghetto” di Elvis Presley, il gospel “Stand by me”. Bobby Solo ha appena pubblicato “Italian International Vintage songs”, un album, anche in vinile, dove con Antonio Salvati ha cantato classici italiani che hanno avuto versioni in inglese. Ha scelto di cantare “Costantly”, versione di Cliff Richard de “L’edera” di Nilla Pizzi. Poi è andato nel western sound con “Ghost Rider in the Sky”, un classico interpretato da tanti artisti, tra cui Johnny Cash, Frankie Laine, Elvis Presley e Tom Jones. I Lovesick Duo, dopo tanti brani di altri artisti, hanno scelto di esibirsi con canzoni tratte dal loro album “All over again” che contiene brani composti dal Duo ma che sembrano già classici. Hanno eseguito: “Ain’t no other place (For you and me)”, “Black and white light”, “I might be going home” per terminare con “I’m in love with my baby”.

Goditi queste due ore abbondanti di musica e racconti. E condividi con i tuoi amici questa musica che fa bene all’anima.

