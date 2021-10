La tanto attesa docuserie The Beatles: Get Back di Peter Jackson ha finalmente un trailer ufficiale. L’annuncio è arrivato nell’ultima ora dai canali social ufficiali dei Fab Four.

The Beatles: Get Back di Peter Jackson

The Beatles: Get Back di Peter Jackson è il risultato di un lavoro monumentale del regista premio Oscar de Il Signore Degli Anelli, che per questo progetto si è messo in missione per recuperare e restaurare oltre 60 ore di girato di Michael Lindsay-Hogg e più di 150 ore di audio inedito.

Era il 1969 quando il regista Michael Lindsay-Hogg pensò di trasformare in un film il lavoro in studio dei Fab Four che sarebbe diventato il disco Let It Be e l’esclusivo Rooftop Concert, l’ultima esibizione dal vivo dei Beatles che scelsero di esibirsi sui tetti di Savile Row. In quei filmati sono state catturate “tante trame”, come racconta lo stesso Peter Jackson: non solo il percorso creativo che portò al disco e al concerto, ma anche le tensioni che in quell’anno travolsero la band. Se prestiamo attenzione, nel trailer ufficiale uscito nell’ultima ora si nota un perentorio “no” di John Lennon in risposta a una domanda di George Harrison.

Peter Jackson ha impiegato gli ultimi tre anni a restaurare e montare, e il risultato eccellente è presente già nel trailer pubblicato oggi, mercoledì 13 ottobre.

La data e il trailer

Parliamo di docuserie perché The Beatles: Get Back di Peter Jackson sarà disponibile su Disney+ in tre tempi: il 25, 26 e 27 novembre. Manca poco più di un mese, e tutti i fan dei Fab Four sono in forte hype.

Nel trailer vediamo i Fab Four impegnati nelle prove, nel recording, nella sala regia e nelle fasi di composizione dei brani, da Let It Be a Hey Jude, ma anche Get Back e I’ve Got A Feeling. Di seguito il trailer ufficiale.