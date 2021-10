Pete Doherty sposa Katia De Vidas, sua compagna da quasi 10 anni. I due stanno insieme dal 2012 ma solo adesso hanno pronunciato il fatidico sì che li riconosce come marito e moglie davanti alla legge.

Il fidanzamento è stato ufficializzato sui social solo qualche giorno fa e chi credeva che il giorno del matrimonio sarebbe stato ancora lontano ha dovuto ricredersi.

A sorpresa, i due si sono già sposati. Pete Doherty sposa Katia De Vidas dopo 9 lunghi anni di fidanzamento, in gran segreto. La coppia ha scelto di celebrare il suo amore in una cerimonia intima e riservata a pochi. Solo pochi amici stretti e i parenti più vicini ai due innamorati hanno preso parte alle nozze che si sono svolte in Normandia.

L’artista è apparso sui social in alcuni scatti condivisi dai presenti. Il momento del sì sta facendo chiacchierare in rete per l’aspetto fisico dello sposo che appare completamente diverso da ciò che ricordavamo e che potete vedere nell’immagine in apertura.

Pete Doherty, noto per essere un cantautore e musicista inglese, cantante dei Libertines, sembra aver finalmente accantonato i problemi del passato per gettarsi in una nuova vita coniugale. Al suo fianco la storica fidanzata Katia De Vidas, oggi sua moglie.

Nel suo passato, anche relazioni sentimentali con Kate Moss e Amy Winehouse. Ha già due figli da due donne diverse. Pete Doherty è padre di Astile, 18 anni, avuto con la cantante Lisa Moorish, e di Aisling, figlia della modella Lindi Hingston.

Nel suo burrascoso passato figurano anche problemi con la legge per rissa, droga, furto e guida in stato di ebbrezza. Per Pete Doherty la nuova vita lontana dai guai ha avuto inizio diversi anni fa e ora continua da marito, dopo il “sì” alla sua compagna.