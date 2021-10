I Rolling Stones sono in tour senza Charlie Watts. Lo storico batterista del gruppo è scomparso alla fine del mese di agosto ma aveva già comunicato il suo ritiro dalle scene. Ancor prima di morire, i fan sapevano che Charlie Watts non sarebbe partito in tour a causa di sopraggiunti motivi di salute che richiedevano ulteriori accertamenti.

Charlie Watts stesso aveva comunicato il nome del suo sostituto. A prende il suo posto nel tour mondiale dei Rolling Stones è effettivamente stato Steve Jordan. A fare il suo nome, lo stesso batterista in tempi non sospetti, settimane prima della sua dipartita: “Ho chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi”, aveva dichiarato al The Sun.

Ai fan però non basta. Molti sono coloro che avrebbero preferito che i Rolling Stones si fossero fermati, interrompendo i concerti. Mick Jagger risponde nel corso di un’intervista per Apple Music raccontando il legame saldissimo con Watts ma spiegando anche che il collega musicista avrebbe voluto esattamente questo, avrebbe voluto che gli Stones proseguissero con la tournée già pianificata in tutto il mondo.

“So che Charlie avrebbe voluto questo”, le sue parole. Jagger ha anche raccontato il rapporto con il batterista, fatto di alti e bassi come nelle migliori storie, ma “soprattutto alti”. Non fa mistero dei momenti difficili e degli scontri inevitabili in 50 anni di carriera insieme ma senza di lui sarebbe stato tutto molto più difficile, così come non sono per niente facili gli spettacoli senza le sue bacchette.

“Charlie non potrà più registrare con noi”, la considerazione triste di Mick Jagger che perde un pezzo della band e anche un pezzo del cuore pulsante del gruppo. Hanno lavorato insieme per così tanti anni che il rapporto lavorativo è sfociato anche in un rapporto personale. Non è per niente facile, neanche per gli stessi Rolling Stones, andare avanti senza l’amato Charlie Watts.