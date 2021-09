Mammamia dei Maneskin sarà disponibile dal prossimo 8 ottobre. Per il gruppo guidato da Damiano David sarà il nuovo singolo che anticiperà presumibilmente il prossimo progetto discografico di inediti.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avevano già anticipato qualcosa ai fan più attenti. Pochi coloro che avevano però collegato il tutto a nuova musica.

Negli scorsi giorni, infatti, i componenti del gruppo hanno pubblicato finte foto scattate dai paparazzi. I protagonisti degli scatti erano loro stessi in alcuni momenti di quotidianità. Tra le foto, quelle al tavolino di un bar o al ritorno dalla spesa, accomunate da un dettaglio. In ogni scatto era presente una cintura con su scritto proprio “Mammamia”.

Una parola per niente casuale che porta alla scoperta del titolo del nuovo singolo dei Maneskin. Mammamia dei Maneskin sarà disponibile dal prossimo 8 ottobre, non solo in Italia. La pubblicazione del brano è attesa anche nel resto d’Europa, anticipata da una speciale iniziativa che consentirà ad alcuni fan di ascoltare il pezzo in anteprima proprio nei Paesi in cui il gruppo è stato più apprezzato.

L’ascolto, riservato ad un ristretto gruppo di fan europei, si terrà il 7 ottobre, 24 ore prima del rilascio, a partire dalle 21.00, in alcune selezionate città e ovvero: a Berlino, Londra, Helsinki, Milano, Roma, Parigi, Istanbul, Zurigo, Oslo, Tallin, Riga, New York, Mosca, Amsterdam, Varsava, Madrid e Vilnius. Queste le location che accoglieranno il “listening party” dei Maneskin.

Per avere la possibilità di ascoltare il brano in anteprima esclusiva, i fan sono chiamati al pre-save e al pre-add della canzone. Sono invitati poi a leggere il regolamento disponibile sul sito ufficiale dell’iniziativa e ad inviare il modulo apposito. I partecipanti dovranno dichiarare di avere più di 14 anni di età e contestualmente si iscriveranno alla newsletter di Sony Music per essere costantemente aggiornati sulle iniziative degli artisti della casa discografica.