Non si esce vivi da Nevermind dei Nirvana, e chi ha avuto la fortuna di essere nell’età della ragione in quei turbolenti primi anni ’90 sa bene cosa significhi. Se per Caparezza “il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista”, la band di Kurt Cobain è diventata leggenda proprio con la seconda release. Due anni dopo Bleach (1989) e un anno dopo l’arrivo di Dave Grohl in sostituzione di Chad Channing, i Nirvana si ritrovarono di punto in bianco ad essere i portavoce di una generazione smarrita.

La confusionaria, rabbiosa, disturbante e adrenalinica Smells Like Teen Spirit insieme alla spavalda In Bloom e all’eterea Come As You Are si fissarono nella mente del pubblico come un tatuaggio, o un marchio a fuoco, segnando per sempre un punto di rottura tra il vecchio e il nuovo rock.

Oggi, 24 settembre 2021, Nevermind dei Nirvana compie 30 anni, e il trascorrere di tutto questo tempo fa un po’ paura. Il disco viene quindi celebrato con una 30th Anniversary Super Deluxe Edition in uscita il 12 novembre 2021 con una raccolta monumentale di materiale audio e grafico.

Diversi i formati dell’edizione speciale, dall’LP al CD, ma anche digital download nelle versioni standard e super deluxe. Oltre alle tracc rimasterizzate dell’iconico album, a integrare la tracklist di Nevermind dei Nirvana ci saranno i concerti registrati ad Amsterdam il 25 novembre 1991, a Del Mar in California il 28 dicembre 1991, a Melbourne in Australia e a Tokyo in Giappone, entrambi nel 1992:

CD 1 – Nevermind (Original Album Remastered)

1 Smells Like Teen Spirit

2 In Bloom

3 Come As You Are

4 Breed

5 Lithium

6 Polly

7 Territorial Pissings

8 Drain You

9 Lounge Act

10 Stay Away

11 On A Plain

12 Something In The Way

