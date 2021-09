Alcune immagini, una scritta concisa ma forte: in questo modo i Rolling Stones ricordano Charlie Watts. Per farlo, pubblicano il video di Living In The Heart Of Love, una traccia rimasta inedita dai tempi di Tattoo You (1981), lo stesso disco del grande classico Start Me Up.

I Rolling Stones ricordano Charlie Watts

Proprio in queste ore la band di Mick Jagger ha condiviso uno scatto immortalato durante le prove del tour, e fa un certo effetto non scorgere Charlie Watts dietro la sua batteria. Lo storico batterista si è spento a 80 anni, proprio dopo aver annunciato che non avrebbe preso parte al tour che gli Stones erano pronti a inaugurare. Un grande silenzio, quello lasciato da Charlie, ma che la sua band vuole omaggiare con la musica.

Nel video di Living In The Heart Of Love vediamo le attrici Marguerite Thiam e Nailia Harzoune in una notte di bagordi a Parigi. Tra un fotogramma e l’altro scorrono le immagini registrate negli anni di Tattoo You con numerose riprese a Charlie Watts. Al termine del video, con le due attrici ormai prossime all’alba, compare la scritta Charlie Is My Darling, un chiaro riferimento al batterista scomparso ma anche un revival dello storico documentario di Peter Whitehead in cui veniva raccontata l’esperienza della band durante le date irlandesi del 3 e 4 settembre 1965. Charlie Is My Darling uscì nel 1966.

Living In The Heart Of Love

Living In The Heart Of Love era inizialmente destinato alla tracklist di Tattoo You ma fu scartato. Il 22 ottobre, tuttavia, la traccia verrà inserita nell’edizione speciale di Tattoo You insieme ad altre 22 canzoni.

Il testo, come suggerisce il video e come indica il titolo, è un inno all’amore più libero e alla spensieratezza poggiato su un rock deciso e inzuppato nella serotonina. Con questo manifesto i Rolling Stones ricordano Charlie Watts.