The Undoing 2 ci sarà oppure no? Questo è il momento di porsi la fatidica domanda visto che proprio oggi, 21 settembre, su TV8, andrà in onda il finale della prima stagione. Per la prima volta in chiaro, il pubblico avrà modo di arrivare finalmente al succo della questione non solo scoprendo cosa è successo davvero ma venendo colpito da una raffica di colpi di scena che riguardano anche i Fraser e, in particolare, Grace.

La bella Nicole Kidman ha prestato il volto ad una donna combattiva e piena di sfumature che non ha ancora regalato al pubblico il meglio di se. Proprio questo finale ci riserverà sorprese importanti e proprio per questo, almeno all’epoca, si parlava di una possibile seconda stagione. The Undoing 2 ci sarà oppure no?

Il finale di stagione in Patria ha registrato numeri più alti con 3 milioni di spettatori e in molti hanno pensato che il successo della serie potesse garantirne il rinnovo ma così non è stato, almeno per il momento. TVLine ha saputo da diverse fonti che non c’è alcuna intenzione di estendere la storia oltre i sei che abbiamo visto in queste settimane, almeno fino ad ora. La trama della serie si esaurirà proprio con il finale della prima stagione anche se ci sono naturalmente tutti i presupposti per riprendere il discorso proprio come è successo con un’altra mini serie con Nicole Kidman, Big Little Lies.

In entrambi i casi i fan attendono ancora di rivedere i suoi protagonisti preferiti ma al momento non ci sono novità a riguardo.

Intanto, l’appuntamento questa sera è fissato con il finale della prima stagione, gli ultimi due episodi in cui Henry confessa alla madre di aver trovato il martello nel camino della casa al mare e di averlo nascosto proprio nel suo armadio convinto così di poter aiutare suo padre. Al processo l’uomo continua a dichiararsi innocente pur ammettendo il tradimento.

A quel punto arriva il colpo di scena destinato a cambiare il finale di questa storia: Grace chiede ad Haley di essere chiamata a testimoniare. Lo farà a favore del marito dopo quello che ha scoperto?