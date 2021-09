Processo con furia e Maledetta verità, sono questi i titoli degli episodi che compongono il finale di The Undoing Le Verità non Dette che andrà in onda già martedì prossimo, il 21 settembre, su TV8. Chi conosce la serie sa bene che è composta da soli sei episodi due dei quali hanno impegnato il prime time della scorsa settimana e altri faranno lo stesso questa sera. Il pubblico a questo punto conosce i Fraser e stanno mettendo insieme i pezzi di quello che è successo a Elena (il cui volto è quello di Matilda de Angelis).

ATTENZIONE SPOILER!

L’unica cosa che possiamo dire sul finale di The Undoing Le Verità Non Dette è che tutto andrà al proprio posto e che non solo scopriremo la verità su quanto è accaduto alla giovane madre ma anche come questo si ribalterà, è proprio il caso di dirlo, sulla pacata famiglia Fraser. Il processo contro Jonathan avrà inizio e Haley proverà a insinuare il dubbio che possa essere Fernando possa essere un sospetto. La polizia lo eliminò subito dalla lista facendo presente che non c’erano altri sospettati ma salta fuori un video di Grace che quella sera si aggirava proprio in quel quartiere.

Toccherà proprio a quest’ultimo andare a fondo alla psicologia del marito portando a galla una verità terribile ancora più sorprendente quando verrà a galla che l’arma del delitto è dentro casa sua, nella custodia del violino di suo figlio.

Prima del finale di The Ungoing Le Verità non Dette, però, l’appuntamento è fissato per questa sera, intorno alle 21.20 circa, con gli episodi 3 e 4 dal titolo Non nuocere e Non vedere il male in cui il padre di Grace, Franklin, organizza il pagamento della cauzione ed assume l’avvocato Haley Fitzgerald per difendere Jonathan in giudizio.

A quel punto le indagini vanno avanti e Grace scopre che Elena aveva una vera ossessione anche per lei visto che nel suo studio è pieno di quadri che la ritraggono addirittura nuda. Intanto, Fernando non vuole avere niente a che fare con Jonathan che, invece, vorrebbe parlare con lui di quello che è successo alla moglie e madre di quella che credeva sua figlia.

Haley organizza un’intervista televisiva con Jonathan per aiutarlo ma le cose precipitano, come finirà questa seconda serata in compagnia del triangolo formato da Hugh Grant, Nicole Kidman e Matilda de Angelis?