Alcuni Samsung Galaxy A e Galaxy M sembrano essere vittime di un bug che ne causa il blocco ed il riavvio automatico improvvisamente, senza che l’utente faccia qualcosa in particolare. Come riportato da ‘SamMobile‘, gli esemplari più colpiti dal problema sono i vari Samsung Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s e Galaxy A51 nel territorio indiano, cosa che lascia pensare che il problema alla base dei riavvii automatici possa ricollegarsi direttamente ad uno dei lotti di device commercializzati in quel Paese.

La questione pare essere davvero serie dal momento che i Samsung Galaxy A e Galaxy M coinvolti tenderebbero a bloccarsi di frequente per poi riavviarsi all’improvviso, senza permettere ai loro proprietari di essere utilizzati come dovrebbero. Sono anche stati segnalati casi in cui il dispositivo resta bloccato all’avvio sul logo Samsung, non riuscendo più a proseguire in alcun modo. Al momento il produttore asiatico non ha commentato ufficialmente il problema, anche se gli utenti che hanno portato i propri Samsung Galaxy A e Galaxy M in un centro riparazione autorizzato per farli sistemare hanno scoperto che una possibile soluzione consisterebbe nella sostituzione della scheda madre (finché il prodotto è in garanzia la cosa può andare anche bene, a parte il fastidio di doversi privare del telefono per un periodo di tempo imprecisato: diversamente, potete immaginare che non conviene affatto affrontare una simile spesa, soprattutto per un device ormai avanti con gli anni).

Speriamo voi non siate tra quelli che hanno avuto o stanno avendo problemi con i propri Samsung Galaxy A e Galaxy M, e che, in generale, la questione possa essere risolta al più presto possibile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo a giro stretto.