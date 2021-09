Dopo l’uscita di scena di David Duchovny da X-Files durante la messa in onda originale, la serie riempito il vuoto con due new entry, Annabeth Gish e Robert Patrick rispettivamente nei panni degli agenti Monica Reyes e John Doggett.

Lo show è poi tornato nel 2016 e nel 2018 con altre due stagioni, al momento ultime. Ora, una star di X-Files ha dichiarato di essere disposta a tornare in futuro per più episodi.

Mentre Gillian Anderson ha chiarito di non avere alcun interesse a riprendere il ruolo dell’agente Dana Scully, Annabeth Gish sarebbe invece felice di avere un’altra opportunità per dare vita all’agente Reyes.

“Tornerei sempre, anche se nelle stagioni dieci e undici e nei reboot, Monica e Reyes erano un po’ assenti”, ha affermato la Gish a ComicBook.com. “Forse potrebbero esserci l’agente Reyes e un’altra agente donna. Perché no?”

Come lei, anche l’attrice Kristin Lehman, che ha partecipato a un episodio della serie originale come guest star, sarebbe disposta a tornare in X-Files in futuro. La Lehman ha ricordato il suo tempo nella serie, sottolineando che è apparsa “nella stagione in cui la Terra si stava raffreddando, subito dopo il debutto del loro film”. Un ritorno per una nuova stagione potrebbe essere complicato poiché, nell’episodio in questione, “la mia coscienza è stata caricata all’intelligenza artificiale”.

Dopo l’addio iniziale, David Duchovny è tornato per gli episodi della stagione 9, permettendo agli agenti Mulder, Scully, Reyes e Doggett di intraprendere nuove indagini. Le stagioni 10 e 11 sono arrivate quasi 15 anni dopo il finale della serie, incentrate su Mulder e Scully, pur consentendo anche comparsate minori di Reyes, mentre Doggett non è stato coinvolto in alcun modo.

Terminata l’undicesima stagione, nel 2018 la Anderson ha affermato di aver definitivamente chiuso con la serie, mentre il creatore Chris Carter aveva inizialmente notato che non c’era X-Files senza Scully. Tuttavia, quelle osservazioni iniziali sono state seguite da commenti sul fatto che potrebbe esserci ancora vita nel concetto originale, portando il pubblico a ipotizzare che in futuro si potrebbe esplorare nuovi personaggi. Quindi ciò non richiederebbe la presenza di Gillian Anderson.