A 48 ore dal via è già show di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 2021. La soprano più famosa d’Italia, infatti, si è lasciata andare in una serie di esternazioni che hanno messo non poco in imbarazzo gli altri ospiti della casa e che stanno facendo discutere di stampa in stampa.

Di fatto, Katia Ricciarelli è stata vittima di uno scherzo messo in atto dalle sorelle Selassie e da Soleil Sorge, una finta punizione contro uno degli ospiti con altrettanto finta minaccia di espulsione dal gioco. La Ricciarelli non l’ha presa bene e ha ribadito che “sono scherzi che non si fanno”. Eppure prima che la burla fosse messa in atto, la soprano ed ex moglie di Pippo Baudo aveva già dato il meglio di sé con un’espressione colorita rivolta all’attore Alex Belli per commentare la sua camicia.

Belli, infatti, indossava una camicia piena di fantasie, e Katia Ricciarelli non ha resistito: “Sembri un po’ ricc***one”. Per questo, secondo i rumor, la soprano sarebbe a rischio squalifica. Tra le ipotesi, c’è chi parla di buona fede della Ricciarelli e di una leggerezza dovuta al gap generazionale, se non fosse che poco dopo la soprano è inciampata in un altro scivolone.

Nel rivolgersi alle ragazze, a Katia Ricciarelli è scappato un “sembrano paralitiche”, tra l’altro in presenza di Manuel Bortuzzo, il nuotatore costretto sulla sedia a rotelle a seguito della sparatoria del 2019 di cui è vittima innocente. C’è chi rassicura, inoltre, che le esternazioni di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip non avranno conseguenze, dunque non è necessario parlare di rischio squalifica. Alfonso Signorini, tuttavia, non ha ancora detto la sua e potrebbe farlo durante la diretta prevista per venerdì prossimo.

Non si esclude, in ogni caso, che le affermazioni fatte da Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip possano avere conseguenze sugli equilibri interni del gruppo.