Mediaset è pronta a silurare Mario Giordano e chiudere Fuori dal Coro? Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio dell’azienda al programma del giornalista scoperto da Maurizio Costanzo e tutto perché il populismo che ogni settimana va in scena nel prime time di Rete4 questa volta pesterebbe i piedi ai patiti pro Green Pass e non solo.

Mario Giordano si è spesso battuto sulla questione vaccini, su quella delle famoso mascherine che adesso sono state etichettate come inutilizzabili, sui banchi a rotelle e gli sprechi di denaro pubblico in piena pandemia quando tutto poteva essere gestito un po’ meglio, ma adesso tutte le domande che ogni settimana, al martedì sera, il giornalista mette in fila in modo pittoresco, potrebbero rimanere appese lì per sempre.

Secondo le ultime voci, sembra che Mario Giordano sia stato convocato dai vertici Mediaset dopo l’ultima puntata di Fuori dal Coro nonostante gli ottimi risultati ottenuti. A quanto pare al viene imputato un atteggiamento troppo a favore dei no vax ma che la risposta di Mario Giordano, le cui urla si sarebbero sentite fino ai piani inferiori, sarebbe stata: “Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No Vax, mi pongo solo delle domande”.

La linea Mediaset è quella di essere favorevole ai vaccini ma Mario Giordano vuole essere libero di porsi le domande che vuole e, alla luce degli ascolti, sembra che il suo pubblico gradisca il suo show (nel vero senso della parola), e allora come andrà a finire la diatriba? Al momento la messa in onda è confermata ma la situazione è già finita in pasto al popolo social che si divide, come sempre, tra buoni o cattivi. Mario Giordano “non vuole essere imbavagliato” e il suo pubblico nemmeno, almeno in questo caso la spunteranno?