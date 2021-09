Se siete alla ricerca di un braccialetto intelligente ricco di funzionalità e allo stesso tempo che non costi troppo, allora non potete perdervi l’incredibile offerta di oggi, 14 settembre, relativa ad Honor Band 6. Il fitness tracker dell’azienda cinese, con sede a Shenzhen, è in offerta lampo sullo store di Amazon Italia al prezzo di soli 40,14 euro (rispetto ai 59,00 euro di listino) e nella colorazione rosa. La fantastica promo ha le ore contate, quindi se siete interessati al suo acquisto collegatevi subito sul sito dell’e-commerce e procedete con l’acquisto. Per chi ancora non conoscesse bene questo dispositivo, ecco di seguito le due principali caratteristiche tecniche.

Honor Band 6, protagonista del giorno, è dotato di un display touchscreen AMOLED a colori da 1,47 pollici con più di 100 fantastici quadranti (precisiamo che la personalizzazione del quadrante non è disponibile sui dispositivi iOS). A bordo ci sono interessanti funzionalità come: il monitoraggio della frequenza cardiaca e della SpO2 (livelli di ossigeno nel sangue), dello stress e del sonno ed il controllo del ciclo mestruale. Per poter aggiungere quest’ultima funzione occorre seguire questi successivi passaggi: aprire “Huawei Health App” – “Health” – “Modifica scheda” – poi aggiungere “Traccia ciclo mestruale femminile” dopodiché ricollegare il braccialetto intelligente allo smartphone Android. Ricordiamo che ‘Female Cycle Tracker’ è disponibile solo sui dispositivi con Android 5.0 e versioni successive.

Tra le altre funzionalità, Honor Band 6 include il controllo della riproduzione musicale, la funzione di scatto della fotocamera da remoto (supportata esclusivamente dai dispositivi Honor con Magic UI 2.0 e versioni successive), la funzione di tracciamento delle attività sportive, insieme alla possibilità di ricevere chiamate e notifiche. Il wearable è impermeabile fino a 5ATM. La batteria garantisce un’autonomia fino a 14 giorni di utilizzo continuato, con ricarica rapida velocemente (infatti, ci vogliono solo 10 minuti per assicurare un utilizzo di 3 giorni). Insomma, tutto sommato si tratta di un ottimo braccialetto da non perdere oggi in super offerta lampo su Amazon al costo di 40,14 euro. Inoltre, se siete abbonati al servizio Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.