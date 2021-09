Si è in attesa di Apple Watch Series 7, la prossima linea di smartwatch della mela morsicata, pronta ad invadere la scena da qui a poco. Mark Gurman di Bloomerg ha evidenziato il fatto che il dispositivo disporrà di bordi piatti e vedrà significativamente aumentata la grandezza della cassa, che andrà dagli attuali 40 a 44 mm, e da 41 a 45 mm. Lo schermo, come riportato dalla fonte, sarà contraddistinto da bordi più sottili (da 1,78 pollici della precedente generazione a 1,9 pollici, con una risoluzione di 484 x 396 pixel contro gli attuali 448 x 368 pixel).

Lo schermo sarà forgiato attraverso una tecnica di laminazione utile ad avvicinare, ancora di più, il pannello LTPO al vetro coprente. L’aumento della superficie di visualizzazione sarà del 16%, in modo da poter ottenere ancora più informazioni attraverso le ‘complicazioni’ (l’incremento riguarderà, in dovute proporzioni, anche il modello più piccolo, anche se non è ancora chiaro di quanto esattamente). Le dimensioni più generose imporranno alla mela morsicata di adottare quadranti specifici, tra cui quello chiamato ‘Modular Max‘, una versione rivisitata dell’attuale Infograph Modular, in grado di esibire nello stesso momento l’orario in formato digitale, il giorno della settimana, la temperatura ambientale o l’accesso veloce ad un’applicazione preferite oppure a complicazioni maggiorate di dimensioni, che copriranno la lunghezza del display.

ARTICOLI CORRELATI

Presente su Apple Watch Series 7 anche il quadrante ‘Continuum‘, che si modificherà in base all’ora o al passare del tempo, ed uno legato all’ora nel mondo con ben 24 fusi orari contemporanei (chiamati Atlas e World Timer). Gli Apple Watch Series 7 dovrebbero essere presentati il prossimo 14 settembre, in concomitanza con i nuovi iPhone 13 (le difficoltà produttive non sembra influiranno sulla data di presentazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.