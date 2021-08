JACK The TRICK

FRANCESCO SIBILLA

The GRUDGE PROJECT

La mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio continua sul mio canale Telegram.

Oltre a postare brani musicali raccontati, ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi abbiamo scelto quelli con cui ci siamo collegati nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li ho intervistati e mostrato il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, ho isolato la loro partecipazione e pubblicata qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 7 di ASCOLTAMI!

Questo il link diretto per accedervi.

Adesso WE HAVE A DREAM è in vacanza, riprenderà a metà settembre, ma questo mi permette di ascoltare con più attenzione il migliaio di artisti e gruppi che hanno postato i loro video e che li inseriranno durante l’estate.

Anche gli artisti e gruppi che propongo oggi mi hanno stupito per creatività e ricerca nel fare i video.

Ecco le loro bio che mi hanno mandato:

Jack The Trick pseudonimo di Giacomo Tassinari classe 1998 vive fra San Marino e Santarcangelo di Romagna. Appassionato di musica fin da sempre, scrive la sua prima canzone rap in vista dell’esame di terza media. Affronta il palco per la prima volta a 16 anni in occasione del concerto organizzato dall’istituto scolastico che frequenta e vince così la ‘paura’ davanti a 400 suoi coetanei. Continua a coltivare la sua passione per la musica scrivendo testi che parlano della sua infanzia, di storie d’amore, problematiche quotidiane e del bisogno di rivalsa nella sua esistenza. A sei anni infatti compaiono i primi segnali della Sindrome di Gilles de la Tourette che lo rende bersaglio di discriminazioni da parte dei coetanei, ma gli dà anche l’occasione di riversare tutta la sua rabbia nella musica.La musica rappresenta per JTT la sua essenza; quello che vorrebbe trasmettere a coloro che gli consentiranno di farsi conoscere, è la potente e magica energia che solo la musica può generare e che è anche un’arma micidiale per combattere i problemi quotidiani. Jack The Trick è pronto per trasportarti con la sua musica nei luoghi più reconditi della sua anima.

Francesco Sibilla, cantautore Pugliese, nasce a Mottola il 22 dicembre del 1980.

Il suo percorso artistico comincia nel 1995, come chitarrista nella sua prima band : “Guernica”.

Nel 1998 scrive e registra la sua prima canzone “Cambiare” anno in cui Francesco decide di partire per trasferirsi altrove, mantenendo un forte legame con la sua terra, dove negli anni, continua ad esibirsi in diverse formazioni Musicali, avvicinandosi sempre di più ad uno stile prettamente acustico, intimo, di nicchia.

Nel 2006 il suo primo Album da solista “Volerei per te” contenente 8 canzoni inedite.

DAL 2015, insieme alla cantautrice Diletta Marzano, da vita ad un nuovo percorso, i “Lullaby acoustic live” con un seguito di numerosi concerti che li vede protagonisti in diversi paesi e città d’italia.

Nel 2017, pubblica “Dalla mia finestra”, una canzone che segna per l’artista, una maturazione musicale e un cambio di sonorità rispetto al passato.

Il 24 Marzo del 2021 è uscito con un nuovo singolo “Liberi” disponibile nelle varie piattaforme digitali e su tutte le Radio Italiane.

Italian post-grunge group The Grudge Project was formed in 2014 by Mattia De Rossi as lead vocals and rhythm guitarist, bassist Mario Zaffanella, drummer Michele Facci; when they met the last member of the band in late 2017 Francesco Caliari (backing vocals and lead guitarist, former Under Pub (https://open.spotify.com/artist/2zq6Ydl6GYcMW76gSLM5LV) lead guitarist) they completed the recording sessions of their first album on march 2019 (produced by Pietro Foresti, recorded by Matteo Agosti and Pietro Foresti at “Frequenze Studio” in Monza, Italy).

In december 2019 they signed a license contract with Universal Music Italia.

In october 2020 was released the single “Gods”, along with the lyric video directed by videomaker Lorenzo Milan, an excerpt from the album that will be released in 2021.

