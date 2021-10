La tre giorni di coppe europee ribalta i valori finora espressi dal campionato. Il vero trionfato del secondo turno è decisamente Massimiliano Allegri che ha condotto la sua rabberciata Juventus ad un’importantissima vittoria contro i campioni d’Europa del Chelsea. La rete di Federico Chiesa ha permesso ai bianconeri di Allegri di issarsi solitari al comando del girone riscattando così un pessimo avvio di stagione in Italia.

Esattamente contrario il destino di Luciano Spalletti che in Europa League è stato sconfitto in casa dal non irresistibile Spartak Mosca. La rete iniziale di Elmas, a bersaglio dopo appena quattordici secondi, lasciava presagire una goleada europea degli uomini di Spalletti come quelle rifilate in Italia ad Udinese e Sampdoria. Invece l’espulsione di Mario Rui ha invece complicato la trama tattica della gara evidenziato la lacuna del Napoli nella casella esterno difensivo sinistro.

L’Europa ha ribaltato i ruoli, spostato l’asse delle critiche, premiato Allegri che in campionato arranca e punito Spalletti che in Italia domina la scena. Sarà vera gloria? Sarà vera disfatta? Ai posteri, o meglio al campo, l’ardua sentenza.

Ed il campo incombe tanto su Allegri quanto su Spalletti chiamati ad un turno di campionato quanto mai complicato per entrambi. La Juventus è attesa dal derby della Mole contro il Torino. La differenza tra le due squadre è enorme, la la tensione emotiva della stracittadina è sempre un’incognita pericolosa per chi parta con i favori del pronostico come Allegri. Il Napoli di Spalletti è invece atteso da una delle squadre più in forma del momento la Fiorentina che potrebbe alla lunga diventare una delle sorprese del campionato nella lotta per un posto in Europa.

Insomma per Allegri e Spalletti non c’è neanche un minuto per gioire o per rammaricarsi. Si torna praticamente subito sul terreno di gioco. Pronti a scrivere un nuovo capitolo della sfida tra i due tecnici e le due squadre. I presidenti Agnelli e De Laurentiis seguono con interesse l’evoluzione della situazione mentre i tifosi sono in fermento