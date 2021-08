Adesso il nuovo Fitbit Charge 5 è finalmente ufficiale, presentato poco fa dall’azienda americana. L’indossabile si propone di combinare il monitoraggio dell’attività sportiva al controllo ausiliare del proprio stato di salute fisica e psichica, messa a dura prova come mai prima d’ora per via della pandemia da Coronavirus. Il Fitbit Charge 5 include uno schermo a colori da 1,04 pollici, decisamente luminoso (il doppio rispetto al precedente Charge 4) e con AOD.

Non manca il GPS integrato, il sensore ottico per la misurazione della frequenza cardiaca, i sensori a luce rossa e infrarossa per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue ed un insieme di alcuni altri sensori multi-funzione capaci di realizzare un ECG (elettrocardiogramma) e di rilevare l’attività elettrodermica per la comprensione e la gestione dei livelli di stress raggiunti. A bordo del Fitbit Charge 5 troviamo anche un accelerometro a 3 assi, il sensore relativo alla temperatura della pelle, un motore di vibrazione, il Bluetooth, l’NFC ed il sensore di luce ambientale (non gli manca proprio niente, bisogna dirlo).

La smart-band include una batteria in grado di garantire fino a 7 giorni di autonomia di utilizzo continuo ed è impermeabile fino a 50 metri. Il corpo dell’indossabile è realizzato in alluminio, resina e vetro, mentre il braccialetto, peraltro intercambiabile, in silicone (con fibbia in alluminio). Il nuovo Fitbit Charge 5 ha un prezzo ufficiale di 179,99 euro, e lo si può già prenotare sul sito ufficiale del produttore, o pressi i maggiori rivenditori selezionati (con spedizioni dal prossimo autunno, anche se, almeno per il momento, l’OEM non ha ancora fornito una tempistica precisa a riguardo). A voi piacerebbe disporre d un prodotto del genere, o lo ritenete un po’ superfluo date tutte le funzioni che è in grado di offrire (che hanno fatto inevitabilmente lievitare il prezzo finale)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.