Quest’oggi, martedì 17 agosto, torneremo a parlare della gamma di fitness tracker Fitbit Charge 5, nuova smart-band del brand statunitense pronta a ricevere un aggiornamento e che presto dovrebbe essere lanciata anche sul mercato globale. Di recente, alcuni leaker hanno rivelato in Rete una serie inedita di render, probabilmente ufficiali, inerenti alla quinta generazione del device di Fitbit. L’ormai noto informatore Evan Blass, conosciuto con lo pseudonimo di ‘evleaks’, ha fornito su Twitter una serie di immagini relative al design dello smartwatch protagonista del giorno ed alla possibilità che il produttore americano possa lanciarlo in tre colorazioni: infatti, oltre alla classica nera, dovrebbero esserci anche una verde/argento ed una bianca/oro.

Per quanto riguarda il design del nuovo Fitbit Charge 5, il braccialetto intelligente si avvicina molto a quello già in commercio Fitbit Luxe, dotato di linee più morbide ed attuali, oltre di un nuovo sistema per allacciare il cinturino che si trova a filo con il corpo del dispositivo. Inoltre, l’orologio pare sfoggiare un display OLED a colori (a bordo per la prima volta su un modello della serie Charge) per consentire, a chi lo indossa, una visibilità migliore. Dalle immagini mostrate sul quadrante è possibile leggere l’orario, la data e la frequenza cardiaca. Quanto alla scelta delle colorazioni inerenti ai cinturini (sostituibili) dovrebbero essere: nero carbone, grigio blu e crema.

Ciò che per il momento mancano sono i render del retro del device in questione e, di conseguenza, non è possibile conoscere il tipo di sensori che arriveranno in dotazione sul Fitbit Charge 5. Per adesso ancora non vi è notizia certa circa la data di lancio dell’indossabile, ma dalle immagini rendering sullo schermo si può notare la data del 23 ottobre e questo potrebbe indicare orientativamente il suo esordio. Per il momento, quindi, non ci resta che attenerci a questi recenti leak aspettando poi quelli ufficiali emanati dal produttore a stelle e strisce.