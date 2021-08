La nuova smart-band Fitbit Charge 5 ancora non è stata lanciata sul mercato, ma nel giro di poche settimane è stata protagonista di vari rumors per cui sono state mostrate notevoli anticipazioni circa il possibile design e quelle che potrebbero essere le sue essenziali specifiche. La serie Fitbit Charge rientra tra le linee ‘Inspire’ e ‘Versa’ considerate le dimensioni e le caratteristiche. L’indossabile è dotate di un profilo elegante, di un display rettangolare a colori (che rappresenta una novità per questo dispositivo), di tre colorazioni (nero, verde/argento e bianco/oro), di un cinturino intercambiabile e di un tasto touch posto lateralmente alla cassa. Negli ultimi giorni sono giunte su Twitter nuove indiscrezioni da parte di ‘SnoopyTech’, che ha postato tre immagini rendering relative al dispositivo in questione, rivelando le sue possibili maggiori caratteristiche.

Il Fitbit Charge 5, nuovo braccialetto intelligente della società statunitense con sede a San Francisco, California, potrebbe avere a bordo un modulo GPS integrato, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di tenere traccia delle proprie attività sportive e monitorare i diversi allenamenti. Il quadrante mostrerà l’ora, la data e la frequenza cardiaca attuale, con un indicatore posto sul lato, che probabilmente consentirà di dare un’occhiata rapida alla frequenza cardiaca oppure ai passi giornalieri.

Oltre a questo, il leaker ha evidenziato anche la presenza di una batteria in grado di assicurare un’autonomia della durata di 7 giorni, una scocca resistente all’acqua (impermeabile fino a 5 ATM), il supporto Android ed iOS, la capacità di monitorare il battito cardiaco senza interruzione 24 ore su 24, 20 modalità di allenamento, grafici relativi all’intensità degli allenamento e funzioni per monitorare lo stress giornaliero. Il prossimo Fitbit Charge 5, sempre secondo SnoopyTech, potrebbe giungere sul mercato europeo al costo di 179 euro. Stando alle ultime indiscrezioni, il lancio ufficiale della nuova smart-band del produttore statunitense dovrebbe essere programmato per il 23 ottobre 2021. Insomma, per maggiori dettagli non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.