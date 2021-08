Cosa mette di nuovo Kanye West contro Drake? L’artista canadese ha dissato il collega nella traccia Betrayal in cui compare anche un featuring con Trippie Redd, e la reazione di Kanye non si è lasciata attendere. West, infatti, ha messo a disposizione di tutti l’indirizzo privato di Drake.

In una chat di gruppo Kanye ha aggiunto anche Pusha-T, come lui bersaglio del dissing di Drake, e non si è risparmiato una frase a metà tra il minatorio e il grottesco: “Vivo per questo. Sono stato fottuto da un nerd e da un ne*ro come te per tutta la mia vita. Non ti riprenderai mai. Te lo prometto”.

In seguito Kanye West ha pubblicato l’indirizzo personale di Drake su Instagram. Il post è stato ovviamente rimosso, ma non abbastanza in tempo da non suscitare la reazione del diretto interessato. Drake, infatti, si è fatto una sonora risata e ha postato il filmato sui social.

Nel frattempo i due artisti stanno lasciano i fan i trepidante attesa per le loro novità discografiche. Kanye West, in particolare, si trova con l’ennesimo rinvio del nuovo album Donda al quale ha dedicato già due listening party allo stadio di Atlanta ma senza caricare le tracce sulle piattaforme. La data di pubblicazione, infatti, è in continuo rinvio e si spera che al prossimo evento di ascolto collettivo il rapper si decida a rendere ufficiale la pubblicazione del disco.

Drake, invece, sta per lanciare Certified Lover Boy, seguito ideale di Scorpion (2018) la cui uscita era inizialmente programmata per il gennaio 2021, per poi essere posticipata a data da destinarsi. Il dissing di Kanye West contro Drake non sembra fermarsi, e la rivalità tra i due si fa sempre più accesa: l’indirizzo di Drake è scomparso dalla bacheca di West, ma alcuni hanno fatto in tempo a salvarlo.