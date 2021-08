Gli Xiaomi Mi 11T e Mi 11T Pro sono prossimi alla presentazione, tant’è che le indiscrezioni relative alle loro specifiche tecniche si stanno facendo sempre più insistenti, ogni giorno che passa. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, lo Xiaomi Mi 11T dovrebbe essere provvisto di uno schermo con frequenza di refresh rate di 120Hz ed essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 1200. Sul retro troverà posto un comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 64MP.

Lo Xiaomi Mi 11T Pro, invece, disporrà di uno schermo OLED con frequenza di refresh rate a 120Hz e verrà spinto dal processore Snapdragon 888, e probabilmente non dallo Snapdragon 888+ di cui si parlava fino a poco tempo fa (lo riportavano più fonti, evidentemente sbagliando). La batteria avrebbe una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 120W. Non è chiaro se lo Xiaomi Mi 11T si equipaggerà con uno schermo di tipo OLED, considerando sempre che i precedenti Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro montavano entrambi un display LCD a 144Hz che non ha fatto impazzire gli esperti di DxOMark (speriamo che il produttore non decida di ripetersi con questi prossimi device).

Non sono ancora state divulgate informazioni sul resto delle specifiche tecniche dei prossimi Xiaomi Mi 11T e Mi 11T Pro, che, al giusto prezzo, potrebbero proporsi come valide alternative low-cost agli altri top di gamma più ricercati. Non sempre spendere più del dovuto ci consente di portare a casa lo smartphone più vicino alle nostre esigenze: tutto sta nell’individuare le attività che si è soliti svolgere, e da lì scegliere il dispositivo più congeniale all’utilizzo che si intende fare nel quotidiano. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.