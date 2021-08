Il Dr. Mariano Amici è stato più volte ospite in trasmissioni tv ma sempre trattato con ostilità e pressappochismo malgrado il suo totale successo nelle cure covid presso i suoi pazienti. Il medico in questa intervista video realizzata da Red Ronnie affronta finalmente con chiarezza e serenità vari punti, ecco alcuni highlights:

“Perché sono diventato famoso? Perché mi sono messo di traverso a tutte le menzogne che ci propinano dai media nazionali, poiché tutto quello che ci viene detto e ci viene fatto non ha alcuna base scientifica, nessun fondamento scientifico.”

“Finora sono riuscito a dimostrare che tutto quello che dico ha delle fondamenta solide con base scientifica e pertanto non riescono a infierire su di me, e a costo di subire denunce e ritorsioni varie, non sono stato ancora radiato come si è augurato Vespa.

Sui pazienti guariti:

“Ho curato e guarito tutti i miei pazienti, a domicilio, senza mai dover ricorrere a nessun ricovero e le guarigioni sono tutte certificate dall’ASL. Li ho guariti adottando la mia formula ossia quella di curare il paziente secondo il quadro clinico che presenta, poiché ad oggi diagnosi precise di covid non se ne possono fare, perché non esiste ad oggi uno strumento per farlo.”

Sui protocolli:

“I protocolli si fanno per malattie certe e non in questo caso, hanno fatto tanti danni e hanno bruciato i corpi per nasconderlo. Il medico ospedaliero è costretto ad applicare il protocollo, che scende dall’alto, e quel medico non agisce più secondo scienza e coscienza, anche sapendo che il protocollo non è adatto al paziente.”

Sui decessi:

“Per questa malattia c’è assolutamente cura, basta affrontare la malattia per tempo e non si arriverà a nessun decesso. I decessi avvengono quando si applicano protocolli terapeutici assolutamente incongrui.”

Sui vaccini:

“Per questi cosiddetti vaccini non è stata provata né l’efficacia né l’innocuità. Se fosse un toccasana, una sostanza miracolosa allora perché lo scudo penale per i medici? Chiedere al cittadino di firmare il consenso informato per prendersi ogni responsabilità sul vaccino è un crimine.”

Amici parla poi dello strumento tampone, della sua totale inattendibilità, dell’idrossiclorochina, della vigile attesa e del paracetamolo, degli effetti avversi del vaccino e della totale mancanza di vigilanza attiva nonché dell’insabbiamento sulle correlazioni.

Sulle varianti:

“I virus mrna tutti i giorni danno origine a varianti, gli illustri virologi della tv dovrebbero sapere che la causa delle varianti sono i vaccinati e non i non vaccinati.”

Su Luc Montagnier:

“Attaccano un nobel illustre come Montagnier dicendo che si è rincoglionito ma invece tutto quello che dice e tutto quello che io analizzo nei suoi studi lo ritrovo da tanti anni sempre nella pratica.”

Sull’essere ottimisti:

“Se facciamo tutti la nostra battaglia e smettiamo di cedere al ricatto possiamo cambiare le cose. I medici bravi lo sanno.”