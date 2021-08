Arrivano oggi sui social le prime parole di Gaetano Currreri dopo il ricovero d’urgenza in ospedale. Il cantante degli Stadio si palesa e si mostra in foto per ringraziare tutti per il supporto e il grande affetto che gli giunge da ogni angolo della penisola.

Ringrazia i suoi soccorritori, le prime persone che lo hanno aiutato salendo sul palco quando ha accusato un malore durante il concerto che stava tenendo con il gruppo a San Benedetto del Tronto.

“Anche questo grande figlio di put***a l’abbiamo sconfitto”, è il messaggio di Gaetano Curreri dopo il ricovero. “Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato per tutto l’affetto ricevuto”, aggiunge nel ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto in un momento così delicato.

“Un ringraziamento particolare lo dedico a una vera generazione di fenomeni che mi ha tempestivamente soccorso sul palco, all’UTiC e al centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino”, si legge nel suo messaggio sulle pagine social degli Stadio.

Curreri aggiorna personalmente anche sulle sue condizioni di salute. Si trova ancora in ospedale ma il peggio è passato e tra pochi giorni verrà dimesso. “Fra pochi giorni mi dimetteranno, ci sentiamo prestoVi voglio bene”, la conclusione del suo primo post dopo il ricovero d’urgenza.

Era il 31 luglio quando giungevano in rete le prime notizie sul ricovero di Curreri, in terapia intensiva. Aveva accusato un malore la sera precedente, quando era in pieno concerto a San Benedetto del Tronto con gli Stadio. Stava cantando un brano di Lucio Dalla quando si è accasciato a terra dolorante.

Immediati i soccorsi: alcuni medici presenti allo spettacolo lo hanno soccorso già sul posto, poi è stato trasportato nel più vicino ospedale.