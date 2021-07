Gaetano Curreri degli Stadio ricoverato d’urgenza: si trova in terapia intensiva. L’artista ha accusato un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto, nella serata di ieri, quando è svenuto sul palco ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

Gli Stadio stavano per concludere il loro concerto quando, a poche canzoni dal termine, Gaetano Curreri ha accusato un malore ed è svenuto. Lo show è stato immediatamente sospeso. Curreri, 69 anni di età, è stato trasportato nel più vicino ospedale per poi essere ricoverato d’urgenza in terapia intensiva.

Lo scrive il gruppo sui social che nella notte aggiorna i fan. La notizia si era già diffusa. Gli Stadio hanno aggiunto qualche dettaglio sulle condizioni di salute di Curreri, già nella notte in terapia intensiva. Hanno spiegato che il cantante ha accusato un malore e che, al momento della stesura del post, era stabile.

Per ulteriori comunicazioni, il gruppo ha invitato tutti a seguire gli aggiornamenti attraverso i suoi spazi ufficiali sui social, promettendo di tenere tutti informati.

Gli Stadio scrivono nella notte su Facebook:

“Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti x l’ affetto. Buonanotte”.

Curreri si stava esibendo sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla quando ha accusato problemi nella lettura del testo. Faceva fatica a leggerlo e si è accasciato a terra, prima di svenire. Alcuni medici presenti tra il pubblico sono immediatamente intervenuti per i primi soccorsi. Il 118 lo ha invece trasportato all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Oggi si parla di un ictus.