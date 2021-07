Come sta Gaetano Curreri? Il cantante degli Stadio ha superato brillantemente l’infarto che lo ha colpo impreparato ieri sera, proprio mentre era sul palco, intento a fare ciò che nella sua vita non è mai mancato: cantare.

Gli Stadio erano in concerto a San Benedetto del Tronto. Mancavano poche canzoni al termine dello spettacolo quando il cuore del leader del gruppo non ha retto. Colto da un infarto, Gaetano Curreri è stato trasportato immediatamente all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, dopo aver ricevuto i primi soccorsi da alcuni medici presenti allo spettacolo. Stava cantando una cover di Lucio Dalla, suo amico e apprezzato collega.

Questa mattina era giunta la notizia del ricovero in terapia intensiva e si temeva un ictus. Gli Stadio avevano promesso che sarebbero presto tornati sui social per informare personalmente sulle condizioni di salute di Curreri.

Come sta Gaetano Curreri stasera? “Sta bene”, riporta il gruppo.

“Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene”, le parole in un post sui social. La band lo ha raggiunto telefonicamente e l’artista ha confermato di essersi ripreso. Ringrazia tutti coloro che si sono preoccupati per lui e tutti quelli che gli hanno dimostrato supporto e affetto win queste ore particolarmente complicate.

“L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati. Grazie ancora”, scrive la band su Facebook e Instagram, i canali principali per rimanere in costante aggiornamento sulle condizioni di salute di Gaetano Curreri.

Questo il post degli Stadio su Facebook, nelle scorse ore: