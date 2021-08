Messi e Barcellona annunciano il divorzio. Il Napoli ed Insigne ancora non hanno l’accordo per il rinnovo. Siamo a metà di un’estate torrida che accende la fantasia. E se di mezzo ci sono Maradona e Shakespeare tutto può succedere. Ed in ogni caso ci saremo divertiti a fantasticare.

La notizie erano nell’aria da tempo ed hanno colto pochi di sorpresa. Le strade di Messi e Barcellona si dividono. Messi , fresco vincitore della Coppa America, è alla ricerca di una nuova squadra; il rinnovo tra Napoli ed Insigne sarà niente affatto semplice come dimostrano le prime schermaglie.

Il fanta calcio mercato è rovente, ancor più della colonna di mercurio di questa torride giornate di meza estate. Ma l’ipotesi di un clamoroso andirivieni sull’asse Napoli Barcellona con Messi ed Insigne protagonisti non è soltanto frutto di un colpo di calore. E’ impossibile, o quasi. Proprio come l’amore per Elena protagonista del “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare.

Messi è uno dei giocatori più importanti del suo tempo, ma ha sempre patito il confronto con il più grande di tutti i tempi: l’argentino Diego Armando Maradona. Quale modo migliore per eguagliare D10S se non vestire la maglia del Napoli e nel 2022 vincere lo scudetto all’ombra del Vesuvio ed i Mondiali di dicembre a Doha? Un doppio trionfo che innalzerebbe Messi sullo stesso piedistallo di Maradona. Una sfida intrigante nella quale l’aspetto economico non credo sia quello più rilevante. Messi ha già guadagnato tanto per lui e le prossime dieci generazioni; la gloria di uno scudetto a Napoli e di un mondiale albiceleste varrebbe più di tutto l’oro del mondo.

Insigne è uno dei principali calciatori d’Italia ed Europa. Ama Napoli e Napoli lo ama. Ma come l’amore di Elena è un amore tempestoso quello d’Insigne. E talvolta diventa necessario andare altrove per trovare una nuova felicità. Un club come il Barcellona sarebbe la destinazione ideale per il talento d’Insigne. Il suo “tiro a giros” farebbe impazzire il Nou Camp. Una dimensione internazionale e vincente che Insigne desidera da tempo dopo averla assaporata nelle migliori stagioni con il Napoli e con il trionfo azzurro ad Euro 2020.

Messi al Napoli, Insigne al Barcellona. Un impossibile “Sogno di una notte di mezza estate” ? Lo scopriremo seguendo la trama di questa commedia che neanche la fantasia di Shakespeare avrebbe saputo partorire. Di certo Maradona , dalla sua nuvoletta, assiste divertito. In fondo anche il suo arrivo a Napoli era considerato impossibile come l’amore di Elena. Sappiamo tutti come è andata a finire.