Doppio omaggio a Raffaella Carrà oggi, 5 agosto, in casa Rai. Ad un mese dalla scomparsa della star nostrana e proprio mentre le sue ceneri sono arrivate all’Argentario, Rai1 annuncia che questa sera i fan della Carrà avranno il loro bel da fare dividendosi su Rai1 e su Rai3 per un doppio omaggio che la riporterà sullo schermo come se la sua morte non ci fosse mai stata.

A un mese dalla sua scomparsa, “Techetechetè” dedica a Raffaella Carrà una puntata speciale intitolata Raffaella & Friends. L’appuntamento è fissato alle 20.35 e a quel punto il pubblico potrà gustare l’internazionalità del suo talento mettendo insieme numeri artistici straordinari e ospiti illustri che spesso erano suoi amici anche nella vita reale e con cui ha realizzato duetti fantastici, ma anche interviste preziose.

Sarà tutto questo mix ad andare in scena questa sera in una puntata speciale del fortunato programma che proporrà una carrellata di queste partecipazioni nei programmi di Raffaella: dai duetti con Katia Ricciarelli e Renato Zero ai debutti celebri, come la giovanissima Elisa, ad ospitate come quella di Roger Moore a “Canzonissima”, subito dopo il suo primo film da 007.

Per chi non volesse fare a meno di Raffaella Carrà in questa giornata di commemorazione, l’appuntamento nel prime time è su Rai3 che riproporrà la seguitissima puntata di A Raccontare Comincia Tu con un ospite speciale. Ad aprire la sua casa alla Carrà è un’altra star del cinema e della tv italiana, Sofia Loren.

Secondo le prime indiscrezioni sembra proprio che questi possano essere gli ultimi tributi a Raffaella Carrà visto che anche le repliche di Carrambà che Sorpresa si sono esaurite con la puntata di martedì sera. Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più perché il capitolo Raffaella Carrà, ne siamo certi, non si chiuderà in questo modo.